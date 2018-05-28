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Трудова міграція має і позитивні
наслідки для економіки...

Трудова міграція має і позитивні наслідки для економіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:38

Получается, что деньги заробитчан, он считает нашими резервами! Ну он реально крут! Вот с такими "экономистами" и катимся дальше! Чего тут удивляться?
romio_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:28

player Вот интересная фигня, сами поляки считают ее долгосрочной и кстати тут на ресурсе была статья где цитировались слова польского чиновника (к сожалению не помню кто именно) который сказал что в ближайшие лет 10 возврат не предвидится и темпы его достаточно низкие.

Заметьте это не мое мнение это мнение поляков.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:41

Re: Трудова міграція має і позитивні наслідки для економіки.

  player написав:За те зарплаты укр.заробитчан, купить в ЕС нормальное жилье очень проблематично. Остается только арендовать и платить за аренду большие деньги.

в Германии 60 процентов населения снимает жилье а не покупает.

Пуффф...

разрыв мозга?!

И так по всем "аргументам" - процент "возвращенцев" - 10%...

Ну и так далее..
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:37

  Igorten написав:player Вот интересная фигня, сами поляки считают ее долгосрочной и кстати тут на ресурсе была статья где цитировались слова польского чиновника (к сожалению не помню кто именно) который сказал что в ближайшие лет 10 возврат не предвидится и темпы его достаточно низкие.

Заметьте это не мое мнение это мнение поляков.


В Польше много разных чиновников, которые говорят прямо противоположные вещи.
Конечно, полякам выгодно иметь под рукой дешевую раб.силу. Но в конечном итоге всё будет упираться в другое. Насколько будет выгодно там работать укр. гастарбайтерам. Ведь они, в большинстве своём, работают там, где не хочет работать местное население. На грязных работах. И шансы остаться там на постоянное место жительства у них равны нулю. Так как они не супер специалисты в IT области, или в медицине. Через несколько лет им просто не продлят вид на жительство и попросят покинуть страну. В противном случае депортация и запрет на въезд в ЕС лет на 10. А для получения постоянного ВНЖ там много чего нужно. И экзамен по языку, и зарплату не ниже средней и т.д и т.п... что не многим будет под силу. Там очень хитрые законы, заточены на то, как с вас содрать побольше денег и ничего не дать взамен. Если вы, конечно, не украинский поляк, с польскими корнями....

Поэтому мне смешно слышать о миллионе украинцев, уехавших навсегда. Это типичная предвыборная болтовня людей, далёких от реальной жизни. Конечно, кто-то там останется, но это будет не миллион, а может несколько тысяч, которые никакой погоды не сделают.
player
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:40

  неЗгибнев написав:Николайчику сегодня назначить две минимальных з.п. и под микроском рассматривать как будет жить годик другой. Пока все надбання революции не сгладятся, как шрамы на теле страны.


Нет, срочно уволить из НБУ и заставить трудоустроиться за рубежом выслав по турвизе в любую выбранную им страну.
Если это не сделает и вернется через 3 месяца - конфисковать движимое и недвижимое имущество.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:51

  Kripo написав:И так по всем "аргументам" - процент "возвращенцев" - 10%...

90-95%.

Можно подумать, что в Германии гастарбайтерят большинство украинцев. :D

Там или евреи или отростки немецких корней. Всякие переселенцы, которым государство выплачивает различные бенефиты. Им, конечно, можно не возвращаться.
В отличии от поляков, за их дармовой хавчик заплатит фрау Меркель...
:D
player
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:59

Re: Трудова міграція має і позитивні наслідки для економіки.

  player написав:Но в конечном итоге всё будет упираться в другое. Насколько будет выгодно там работать укр. гастарбайтерам. Ведь они, в большинстве своём, работают там, где не хочет работать местное население. На грязных работах.

Правильно, и пока разница в зарплате на черновых работах там и тут в 5 раз то вернутся они не скоро.
tigr-uu
 
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