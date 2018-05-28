Трудова міграція має і позитивні наслідки для економіки...

Додано: Суб 23 чер, 2018 06:48

К сожалению отрицательных сторон у таких размеров трудовой миграции на порядок больше, и они значительно весомее скажутся в дальнейшем будущем страны.



Создавая своим трудом продукт/услугу на 1000 долларов в скажем Польше, гастер получит в виде зарплаты 400-500 долларов, из которых оставит на проживание в той же Польше 100-150 долларов. А вернувшись обратно обнаружит, что часть своих привезенных 300-350 долларов вынужден тратить импортный (польский) товар, потому что все рабочие руки уехали в Польшу и производят продукты там.

Итого, Польша получила 800 долларов, а Украина 200.



К тому же результаты труда полностью остаются в чужой стране.

Врач-гастарбайтер лечит поляков, а не украинцев.

Строитель-гастарбайтер строит дороги в России, а не на родной земле.

Изобретатель-гастарбайтер изобретает новинки для чешской компании, а не для украинской.

Авиастроитель-гастарбайтер производит самолеты в Германии, а украинский Антонов загибается.



И приезжая из-за границы гастарбайтер удивляется почему же в украинских больницах нет нормальных врачей, дороги не строятся, инновационный бизнес не развивается, и самолеты больше не производятся.