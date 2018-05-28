в Германии 60 процентов населения снимает жилье а не покупает.
Пуффф...
разрыв мозга?!
И так по всем "аргументам" - процент "возвращенцев" - 10%...
Ну и так далее..
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:41
Re: Трудова міграція має і позитивні наслідки для економіки.
в Германии 60 процентов населения снимает жилье а не покупает.
Пуффф...
разрыв мозга?!
И так по всем "аргументам" - процент "возвращенцев" - 10%...
Ну и так далее..
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:37
В Польше много разных чиновников, которые говорят прямо противоположные вещи.
Конечно, полякам выгодно иметь под рукой дешевую раб.силу. Но в конечном итоге всё будет упираться в другое. Насколько будет выгодно там работать укр. гастарбайтерам. Ведь они, в большинстве своём, работают там, где не хочет работать местное население. На грязных работах. И шансы остаться там на постоянное место жительства у них равны нулю. Так как они не супер специалисты в IT области, или в медицине. Через несколько лет им просто не продлят вид на жительство и попросят покинуть страну. В противном случае депортация и запрет на въезд в ЕС лет на 10. А для получения постоянного ВНЖ там много чего нужно. И экзамен по языку, и зарплату не ниже средней и т.д и т.п... что не многим будет под силу. Там очень хитрые законы, заточены на то, как с вас содрать побольше денег и ничего не дать взамен. Если вы, конечно, не украинский поляк, с польскими корнями....
Поэтому мне смешно слышать о миллионе украинцев, уехавших навсегда. Это типичная предвыборная болтовня людей, далёких от реальной жизни. Конечно, кто-то там останется, но это будет не миллион, а может несколько тысяч, которые никакой погоды не сделают.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:40
Нет, срочно уволить из НБУ и заставить трудоустроиться за рубежом выслав по турвизе в любую выбранную им страну.
Если это не сделает и вернется через 3 месяца - конфисковать движимое и недвижимое имущество.
back in USSR
Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:51
90-95%.
Можно подумать, что в Германии гастарбайтерят большинство украинцев.
Там или евреи или отростки немецких корней. Всякие переселенцы, которым государство выплачивает различные бенефиты. Им, конечно, можно не возвращаться.
В отличии от поляков, за их дармовой хавчик заплатит фрау Меркель...
Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:59
Re: Трудова міграція має і позитивні наслідки для економіки.
Правильно, и пока разница в зарплате на черновых работах там и тут в 5 раз то вернутся они не скоро.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:31
Это уже иной вопрос. Кто-то уже сейчас возвращается, а кому-то и возвращаться особо некуда. Пусть работают, если желание есть....
Вопрос ведь стоит шире.
А зачем это всё нужно? Закрыть нафиг границы на замок. Выезд только с разрешения СБУ. Возобновить колхозы. Половину населения загнать туда, пусть картоху выращивают, а остальную половину заставить собирать автомобили "Запорожец" в своих дворах и продавать их в эту гейропу за твёрдую валюту,
И тем самым удерживать курс любимой гривны. Как идея?
Судя по всему на референдуме поддержка будет обеспечена.
И нафиг тот безвиз вместе с теми заробитчанами....
Додано: Суб 23 чер, 2018 06:08
Re: Трудова міграція має і позитивні наслідки для економіки.
Глядя на моих родственников и знакомых картина так вырисовывается. Молодые дамы, что выехали и удачно вышли замуж за бюргеров, скорее там останутся и не вернутся. Не молодые как правило вернутся, никому они там не нужны и работают пока силы имеются. Дома у всех квартира, родственники, пенсия, куда они денутся с подводной лодки. Мужики тоже возвращаются, куролесили по 15-20 лет, кто развёлся, кто заболел, в тюрьме сидел, теперь дома. Здесь хоть квартира есть, а там когда больные стали, никому не нужны оказались.
Додано: Суб 23 чер, 2018 06:48
К сожалению отрицательных сторон у таких размеров трудовой миграции на порядок больше, и они значительно весомее скажутся в дальнейшем будущем страны.
Создавая своим трудом продукт/услугу на 1000 долларов в скажем Польше, гастер получит в виде зарплаты 400-500 долларов, из которых оставит на проживание в той же Польше 100-150 долларов. А вернувшись обратно обнаружит, что часть своих привезенных 300-350 долларов вынужден тратить импортный (польский) товар, потому что все рабочие руки уехали в Польшу и производят продукты там.
Итого, Польша получила 800 долларов, а Украина 200.
К тому же результаты труда полностью остаются в чужой стране.
Врач-гастарбайтер лечит поляков, а не украинцев.
Строитель-гастарбайтер строит дороги в России, а не на родной земле.
Изобретатель-гастарбайтер изобретает новинки для чешской компании, а не для украинской.
Авиастроитель-гастарбайтер производит самолеты в Германии, а украинский Антонов загибается.
И приезжая из-за границы гастарбайтер удивляется почему же в украинских больницах нет нормальных врачей, дороги не строятся, инновационный бизнес не развивается, и самолеты больше не производятся.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Суб 23 чер, 2018 08:10
Это всё понятно и правильно. И самолётов Антонова можно наклепать тысячи. Только кто их купит в таком количестве? Подвинуть Boeing или Airbus на мировых рынках не получится, так как у них контракты на десять лет вперёд. Плюс должны быть сервисы со специалистами по всему миру. Эти связи нарабатываются десятилетиями. Если этого нет, играйся в своей песочнице. И так почти по всем позициям. Не проблема построить новые производства. Проблема продать товар, так как в мире нет его дефицита. Наоборот, есть переизбыток товаров, которые продавать всё труднее. Кругом квоты, лимиты, пошлины, тарифы и прочая заградиловка. В США, из-за этого, уже началась торговая война с Китаем. Мы стоим на пороге нового кризиса. Упущено очень много времени на болтовню и мы надолго отстали. В этом вопросе полякам легче, так как они вовремя убежали из соц.лагеря и вовремя вступили в ЕС, где огромный рынок сбыта. Поэтому вопрос для многих пересичных сейчас стоит конкретно. Или стоять на бирже по безработице и получать там около 2500грн.,или работать за минималку с тонким конвертом, или уехать поднимать экономику других стран. Выбирать нужно между плохим, и очень плохим. Если не позволять им этого делать, будет только хуже.
А власть имущие пусть думают как им рулить дальше, чтобы не потерять то, что уже имеют.
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:50
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