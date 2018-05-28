RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Трудова міграція має і позитивні
наслідки для економіки...

Трудова міграція має і позитивні наслідки для економіки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:32

p_a_l
Если вы документально докажете своё польское происхождение, то можете получить
карту сталего побыту «karta stałego pobytu» на всю оставшуюся жизнь.
Если она вам, конечно, нужна.
player
Аватар користувача
 
Повідомлень: 150
З нами з: 22.04.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні зростає симпатія до ринкової економіки...
R2 » Суб 23 чер, 2018 14:32
1 15
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 чер, 2018 14:32
otg
Трудова революція: поляки придумали, як довше залишати у...
R2 » Пон 11 чер, 2018 20:07
1 101
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 чер, 2018 20:07
Dear_Sir
Названо найконкурентніші економіки світу: яке місце... 1, 2
R2 » Пон 28 тра, 2018 15:34
11 731
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 18:34
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.