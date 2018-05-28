Трудова міграція має і позитивні наслідки для економіки...

p_a_l
Если вы документально докажете своё польское происхождение, то можете получить
карту сталего побыту «karta stałego pobytu» на всю оставшуюся жизнь.
Если она вам, конечно, нужна.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 чер, 2018 14:32
p_a_l
Если вы документально докажете своё польское происхождение, то можете получить
карту сталего побыту «karta stałego pobytu» на всю оставшуюся жизнь.
Если она вам, конечно, нужна.
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