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Volvo відкрила свій перший завод в США
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:57
Пропонуємо до обговорення:
Шведський виробник автомобілів Volvo Cars Corp., власником якого є китайський концерн Geely, оголосив про відкриття свого першого заводу на території США в місті Чарлстон, штат Південна Кароліна.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:58
Ці автомобілі будуть бензинові, я так розумію?
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