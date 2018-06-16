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Volvo відкрила свій
перший завод в США

Volvo відкрила свій перший завод в США
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:57

Volvo відкрила свій перший завод в США

Пропонуємо до обговорення:
Шведський виробник автомобілів Volvo Cars Corp., власником якого є китайський концерн Geely, оголосив про відкриття свого першого заводу на території США в місті Чарлстон, штат Південна Кароліна.

Дивися повний текст Volvo відкрила свій перший завод в США.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:58

Ці автомобілі будуть бензинові, я так розумію?
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