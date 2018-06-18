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Кількість держслужбовців з 2015 року скоротилася на 20%,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:31
Пропонуємо до обговорення:
Порошенко підкреслив, що Україна має сильний корпус держслужби.
Дивися повний текст Кількість держслужбовців з 2015 року скоротилася на 20%, - Порошенко
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:31
А как проверить, что 20%?
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