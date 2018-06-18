Порошенко підкреслив, що Україна має сильний корпус держслужби.
Дивися повний текст Кількість держслужбовців з 2015 року скоротилася на 20%, - Порошенко.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:31
Кількість держслужбовців з 2015 року скоротилася на 20%,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кількість держслужбовців з 2015 року скоротилася на 20%, - Порошенко.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:21
Re: Кількість держслужбовців з 2015 року скоротилася на 20%,
Да вот так и проверь. Налоговая в И-Ф из 220 человек осталось 21. Предприниматели теперь жалуются, но как говорится за что боролись.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:42
Предлагаю сократить оставшихся 21, предпрениматели перестанут жаловаться 100%.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:44
Уже слышу голоса предпринимателей: нас никто не штрафует, как так дальше вести бизнес. Помогите! )))
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