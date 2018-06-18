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Кількість держслужбовців з 2015
року скоротилася на 20%,...

Кількість держслужбовців з 2015 року скоротилася на 20%,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:31

Кількість держслужбовців з 2015 року скоротилася на 20%,...

Пропонуємо до обговорення:
Порошенко підкреслив, що Україна має сильний корпус держслужби.

Дивися повний текст Кількість держслужбовців з 2015 року скоротилася на 20%, - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:31

А как проверить, что 20%?
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:21

Re: Кількість держслужбовців з 2015 року скоротилася на 20%,

Да вот так и проверь. Налоговая в И-Ф из 220 человек осталось 21. Предприниматели теперь жалуются, но как говорится за что боролись.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:42

Предлагаю сократить оставшихся 21, предпрениматели перестанут жаловаться 100%.
Shall
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:44

Уже слышу голоса предпринимателей: нас никто не штрафует, как так дальше вести бизнес. Помогите! )))
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:17

  ruvex написав:Да вот так и проверь. Налоговая в И-Ф из 220 человек осталось 21. Предприниматели теперь жалуются, но как говорится за что боролись.

Я же и говорю: как проверить? А ваш пост для меня не проверенный источник.
nalim
 
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