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Від підвищення ціни на газ для населення Україна нічого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:18
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр.
Дивися повний текст Від підвищення ціни на газ для населення Україна нічого не виграє - Розенко
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:18
Украина то не выиграет, а вот конкретные люди...
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nalim
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:35
nalim написав:
Украина то не выиграет, а вот конкретные люди...
Которые в теме Роттердама....
Либертарианец
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Jorj
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:38
Jorj написав: nalim написав:
Украина то не выиграет, а вот конкретные люди...
Которые в теме Роттердама....
Эти люди не только в теме Роттердама разбираются, но и в сладостях, и в автомобилях, и во многом другом. По крайней мере, пока при власти.
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nalim
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