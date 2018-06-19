Про це повідомив віце-прем’єр-міністр.
Дивися повний текст Від підвищення ціни на газ для населення Україна нічого не виграє - Розенко.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:18
Від підвищення ціни на газ для населення Україна нічого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від підвищення ціни на газ для населення Україна нічого не виграє - Розенко.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:35
Либертарианец
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:38
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:00
Те що півтора року ціну не піднімали це розенко десять разів повторив,а те що тоді півтора року тому ціну "влупили" зразу в два рази він не пом'ятає.Доречі тоді його шеф гройсман кричав,що це останнє підвищення назавжди.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:40
Газ будут продавать по схеме Дюссельдорф+
Стоимость газа в любом случае повысят, если не сейчас так после выборов.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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