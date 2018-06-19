RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Від підвищення ціни на газ для
населення Україна нічого...

Від підвищення ціни на газ для населення Україна нічого...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:18

Від підвищення ціни на газ для населення Україна нічого...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр.

Дивися повний текст Від підвищення ціни на газ для населення Україна нічого не виграє - Розенко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82752
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:18

Украина то не выиграет, а вот конкретные люди...
nalim
 
Повідомлень: 6232
З нами з: 25.02.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:35

  nalim написав:Украина то не выиграет, а вот конкретные люди...

Которые в теме Роттердама....
Либертарианец
Jorj
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4194
З нами з: 26.06.08
Подякував: 621 раз.
Подякували: 624 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:38

  Jorj написав:
  nalim написав:Украина то не выиграет, а вот конкретные люди...

Которые в теме Роттердама....

Эти люди не только в теме Роттердама разбираются, но и в сладостях, и в автомобилях, и во многом другом. По крайней мере, пока при власти.
nalim
 
Повідомлень: 6232
З нами з: 25.02.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:00

Те що півтора року ціну не піднімали це розенко десять разів повторив,а те що тоді півтора року тому ціну "влупили" зразу в два рази він не пом'ятає.Доречі тоді його шеф гройсман кричав,що це останнє підвищення назавжди.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1296
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:40

  Jorj написав:
  nalim написав:Украина то не выиграет, а вот конкретные люди...

Которые в теме Роттердама....

Газ будут продавать по схеме Дюссельдорф+
Стоимость газа в любом случае повысят, если не сейчас так после выборов.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2379
З нами з: 27.02.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:42

  cannabis_ua написав: Газ будут продавать по схеме Дюссельдорф+ Стоимость газа в любом случае повысят, если не сейчас так после выборов.

Якщо люди ,знову,проглосують за олігархат.
stronzo1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 61
З нами з: 26.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:02

ГОСТ газа: 7600 ккал/куб.м. Днепр, забор газа 3800 ккал/куб.м. Поднимите цену на газ до европейской, но поднимите и качество. В данный момент, мы платим дороже чем большинство стран Европы, оставаясь практически бедняками. И да- тех кто эти года наваривался, нарушая ГОСТ- ободрать как липку, деньгами компенсировать затраты на газ, и естественно за особо крупные и преступный сговор обязательно посадить. Пан Ахметов и ко уже должны быть к этому готовы.
Reddick
 
Повідомлень: 76
З нами з: 08.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1007qwert, Gastarbaiter, Surfer, Вкладчик1234 і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну... 1 ... 7, 8, 9
R2 » Вів 19 чер, 2018 10:50
87 3721
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 11:34
otg
Україна за 4 міс. закупила ядерне паливо на $131 млн
R2 » Сер 20 чер, 2018 17:52
4 143
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 22:45
summacut
Гройсман повідомив, скільки Україна в цьому році має...
R2 » Сер 20 чер, 2018 15:23
1 47
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 15:23
Eidos

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.