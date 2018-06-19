|
|
|
Від підвищення ціни на газ для населення Україна нічого...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:18
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр.
Дивися повний текст Від підвищення ціни на газ для населення Україна нічого не виграє - Розенко
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82757
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:18
Украина то не выиграет, а вот конкретные люди...
-
nalim
-
-
- Повідомлень: 6233
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 569 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:35
nalim написав:
Украина то не выиграет, а вот конкретные люди...
Которые в теме Роттердама....
Либертарианец
-
Jorj
-
-
- Повідомлень: 4194
- З нами з: 26.06.08
- Подякував: 621 раз.
- Подякували: 625 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:38
Jorj написав: nalim написав:
Украина то не выиграет, а вот конкретные люди...
Которые в теме Роттердама....
Эти люди не только в теме Роттердама разбираются, но и в сладостях, и в автомобилях, и во многом другом. По крайней мере, пока при власти.
-
nalim
-
-
- Повідомлень: 6233
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 569 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:00
Те що півтора року ціну не піднімали це розенко десять разів повторив,а те що тоді півтора року тому ціну "влупили" зразу в два рази він не пом'ятає.Доречі тоді його шеф гройсман кричав,що це останнє підвищення назавжди.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1296
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:40
Jorj написав: nalim написав:
Украина то не выиграет, а вот конкретные люди...
Которые в теме Роттердама....
Газ будут продавать по схеме Дюссельдорф+
Стоимость газа в любом случае повысят, если не сейчас так после выборов.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
-
cannabis_ua
-
-
- Повідомлень: 2379
- З нами з: 27.02.09
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 464 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:42
cannabis_ua написав:
Газ будут продавать по схеме Дюссельдорф+ Стоимость газа в любом случае повысят, если не сейчас так после выборов.
Якщо люди ,знову,проглосують за олігархат.
-
stronzo1
-
-
- Повідомлень: 61
- З нами з: 26.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:02
ГОСТ газа: 7600 ккал/куб.м. Днепр, забор газа 3800 ккал/куб.м. Поднимите цену на газ до европейской, но поднимите и качество. В данный момент, мы платим дороже чем большинство стран Европы, оставаясь практически бедняками. И да- тех кто эти года наваривался, нарушая ГОСТ- ободрать как липку, деньгами компенсировать затраты на газ, и естественно за особо крупные и преступный сговор обязательно посадить. Пан Ахметов и ко уже должны быть к этому готовы.
-
Reddick
-
-
- Повідомлень: 76
- З нами з: 08.12.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:27
Reddick написав:
ГОСТ газа: 7600 ккал/куб.м. Днепр, забор газа 3800 ккал/куб.м. Поднимите цену на газ до европейской, но поднимите и качество. В данный момент, мы платим дороже чем большинство стран Европы, оставаясь практически бедняками. И да- тех кто эти года наваривался, нарушая ГОСТ- ободрать как липку, деньгами компенсировать затраты на газ, и естественно за особо крупные и преступный сговор обязательно посадить. Пан Ахметов и ко уже должны быть к этому готовы.
разве рыжий контролирует облгазы? это вроде фирташа тема
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 1112
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 307 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|88
|3763
|
П'ят 22 чер, 2018 15:10
Shram
|
|4
|143
|
|
|1
|47
|
Сер 20 чер, 2018 15:23
Eidos
|