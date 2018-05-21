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На виплату підвищених пенсій щомісяця додатково...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:20
Пропонуємо до обговорення:
Для забезпечення виплати підвищених з 1 липня пенсій додатково будуть витрачати 70 млн грн на місяць.
Дивися повний текст На виплату підвищених пенсій щомісяця додатково витрачатимуть 70 млн гривень
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:20
Аж 70 млн. Пенсионный фонд, смотри не подорвись!
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