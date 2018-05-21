Для забезпечення виплати підвищених з 1 липня пенсій додатково будуть витрачати 70 млн грн на місяць.
Дивися повний текст На виплату підвищених пенсій щомісяця додатково витрачатимуть 70 млн гривень.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:20
На виплату підвищених пенсій щомісяця додатково...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На виплату підвищених пенсій щомісяця додатково витрачатимуть 70 млн гривень.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:22
77 лямов грн на повышение пенсии, а теперь смотрим 46 мл долларов или 46* 26,20= 1205 млн грн пошло на выплату "менеджерам Нафтогазу" премий..нормальная власть правда и адекватная? 77 лямов нищим пенсам повысили и проблема видите ли для бюджета а 1205 лямов "премии" вроде как менеджарам)) за не полученные еще деньги от Газпрома это у нас спокойно выделить можно, причем деньги им заплатили из НАШЕГО кармана, так как от Газпрома еще ничего не получили и не факт что получим...
PS А почему так выходит? А сами выбрали таких керманычей.. 77 лямов на пенсии это проблема а суммы в 15+ раз больше паре даромоедов у кормушки так пожалуйста.. причем на перед финансы нашли...На сколько можно поднять пенсии пенсам на эти 46 илн долларов ну или 1205 млн гривен?? От то то и оно.. на пенсии денег нет а даромоедам есть..
1млрд205 млн гривен "премии менеджарам Нафтогаза" / количество пенсионеров = 12 млн пенсионеров = +100 грн как минимум каждому...
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