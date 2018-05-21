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На виплату підвищених
пенсій щомісяця додатково...

На виплату підвищених пенсій щомісяця додатково...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:20

На виплату підвищених пенсій щомісяця додатково...

Пропонуємо до обговорення:
Для забезпечення виплати підвищених з 1 липня пенсій додатково будуть витрачати 70 млн грн на місяць.

Дивися повний текст На виплату підвищених пенсій щомісяця додатково витрачатимуть 70 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:20

Аж 70 млн. Пенсионный фонд, смотри не подорвись!
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:22

77 лямов грн на повышение пенсии, а теперь смотрим 46 мл долларов или 46* 26,20= 1205 млн грн пошло на выплату "менеджерам Нафтогазу" премий..нормальная власть правда и адекватная? 77 лямов нищим пенсам повысили и проблема видите ли для бюджета а 1205 лямов "премии" вроде как менеджарам)) за не полученные еще деньги от Газпрома это у нас спокойно выделить можно, причем деньги им заплатили из НАШЕГО кармана, так как от Газпрома еще ничего не получили и не факт что получим...
PS А почему так выходит? А сами выбрали таких керманычей.. 77 лямов на пенсии это проблема а суммы в 15+ раз больше паре даромоедов у кормушки так пожалуйста.. причем на перед финансы нашли...На сколько можно поднять пенсии пенсам на эти 46 илн долларов ну или 1205 млн гривен?? От то то и оно.. на пенсии денег нет а даромоедам есть..
1млрд205 млн гривен "премии менеджарам Нафтогаза" / количество пенсионеров = 12 млн пенсионеров = +100 грн как минимум каждому...
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:05

  Джон написав:77 лямов грн на повышение пенсии, а теперь смотрим 46 мл долларов или 46* 26,20= 1205 млн грн пошло на выплату "менеджерам Нафтогазу" премий..нормальная власть правда и адекватная? 77 лямов нищим пенсам повысили и проблема видите ли для бюджета а 1205 лямов "премии" вроде как менеджарам)) за не полученные еще деньги от Газпрома это у нас спокойно выделить можно, причем деньги им заплатили из НАШЕГО кармана, так как от Газпрома еще ничего не получили и не факт что получим... PS А почему так выходит? А сами выбрали таких керманычей.. 77 лямов на пенсии это проблема а суммы в 15+ раз больше паре даромоедов у кормушки так пожалуйста.. причем на перед финансы нашли...На сколько можно поднять пенсии пенсам на эти 46 илн долларов ну или 1205 млн гривен?? От то то и оно.. на пенсии денег нет а даромоедам есть.. 1млрд205 млн гривен "премии менеджарам Нафтогаза" / количество пенсионеров = 12 млн пенсионеров = +100 грн как минимум каждому...

Обычно здесь отвечают - почему я должен платить из своих налогов за какого-то пенсионера привыкшим все на шару и благодаря которым мы в такой опе.. им нужно было позаботиться о себе самим...Идеологи не зря поработали
Moimir
 
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