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Малий і середній бізнес
України отримав пільгових...

Малий і середній бізнес України отримав пільгових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:53

Малий і середній бізнес України отримав пільгових...

Пропонуємо до обговорення:
За рік український малий і середній бізнес отримав пільгових кредитів на загальну суму 237,7 млн ​​грн. Ці кредити були видані в рамках програми Німецько-Українського фонду і проекту EU4Business, який фінансується Європейським Союзом. Про це повідомляє прес-служба Німецько-Українського фонду.

Дивися повний текст Малий і середній бізнес України отримав пільгових кредитів майже на 250 мільйонів гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:53

Порівняно з коболєвськими преміальними це п'ята частина.Так що пишатись нічим.
sena_2008atp
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