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У Києві кинули коктейлі
Молотова в Ощадбанк (фото)

У Києві кинули коктейлі Молотова в Ощадбанк (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:13

У Києві кинули коктейлі Молотова в Ощадбанк (фото)

Пропонуємо до обговорення:
За попередньою інформацією, пожежа у відділенні банку почалася через те, що зловмисники кинули пляшки із запальною сумішшю.

Дивися повний текст У Києві кинули коктейлі Молотова в Ощадбанк (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:13

Ну перепутали "активисты" ощад с сбербанком. Ерунда, мелкое хулиганство :)
Igorten
 
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