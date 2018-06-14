За попередньою інформацією, пожежа у відділенні банку почалася через те, що зловмисники кинули пляшки із запальною сумішшю.
Дивися повний текст У Києві кинули коктейлі Молотова в Ощадбанк (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:13
У Києві кинули коктейлі Молотова в Ощадбанк (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві кинули коктейлі Молотова в Ощадбанк (фото).
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:13
Ну перепутали "активисты" ощад с сбербанком. Ерунда, мелкое хулиганство :)
Зараз переглядають цей форум: skakonutiypecriot і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|