Тепер для цього доведеться додатково купувати пакет Wizz Priority.
Дивися повний текст WIZZ AIR ввів плату за перевезення ручної поклажі в салоні літака.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:53
WIZZ AIR ввів плату за перевезення ручної поклажі в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст WIZZ AIR ввів плату за перевезення ручної поклажі в салоні літака.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:53
По факту, если забирали ручную кладь в багаж, то при этом разрешали брать с собой small bag в кабину.
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