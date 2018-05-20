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WIZZ AIR ввів плату за
перевезення ручної поклажі в...

WIZZ AIR ввів плату за перевезення ручної поклажі в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:53

WIZZ AIR ввів плату за перевезення ручної поклажі в...

Пропонуємо до обговорення:
Тепер для цього доведеться додатково купувати пакет Wizz Priority.

Дивися повний текст WIZZ AIR ввів плату за перевезення ручної поклажі в салоні літака.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:53

По факту, если забирали ручную кладь в багаж, то при этом разрешали брать с собой small bag в кабину.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:35

виззы с мау продолжают кошмарить публику - благо дело уже масса альтернативных бюджетных авиакомпаний зашла , а с октября заходит Раян, чтобы обходить этих шаромыжников десятой дорогой.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:45

мдя. летая в визайр, все время подсознательно жду объявления "самолет никуда не двинется, пока задние ряды не передадут за проезд". ноги ставить некуда, жратва платная и дорогая, какие-то "приоритетные посадки" и прочая раздражающая хрень
sequence
 
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