Тепер для цього доведеться додатково купувати пакет Wizz Priority.
Дивися повний текст WIZZ AIR ввів плату за перевезення ручної поклажі в салоні літака.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:53
WIZZ AIR ввів плату за перевезення ручної поклажі в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст WIZZ AIR ввів плату за перевезення ручної поклажі в салоні літака.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:53
По факту, если забирали ручную кладь в багаж, то при этом разрешали брать с собой small bag в кабину.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:35
виззы с мау продолжают кошмарить публику - благо дело уже масса альтернативных бюджетных авиакомпаний зашла , а с октября заходит Раян, чтобы обходить этих шаромыжников десятой дорогой.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:45
мдя. летая в визайр, все время подсознательно жду объявления "самолет никуда не двинется, пока задние ряды не передадут за проезд". ноги ставить некуда, жратва платная и дорогая, какие-то "приоритетные посадки" и прочая раздражающая хрень
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:25
За все платить стало надо, когда после Майдана они из Украины офис убрали. Раньше и багаж 32 кг. был в стоимость билета включён, потом за багаж 20 кг надо стало около 50 € доплачивать.
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