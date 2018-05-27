Тепер для цього доведеться додатково купувати пакет Wizz Priority.
Дивися повний текст WIZZ AIR ввів плату за перевезення ручної поклажі в салоні літака.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:53
WIZZ AIR ввів плату за перевезення ручної поклажі в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст WIZZ AIR ввів плату за перевезення ручної поклажі в салоні літака.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:53
По факту, если забирали ручную кладь в багаж, то при этом разрешали брать с собой small bag в кабину.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:35
виззы с мау продолжают кошмарить публику - благо дело уже масса альтернативных бюджетных авиакомпаний зашла , а с октября заходит Раян, чтобы обходить этих шаромыжников десятой дорогой.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:45
мдя. летая в визайр, все время подсознательно жду объявления "самолет никуда не двинется, пока задние ряды не передадут за проезд". ноги ставить некуда, жратва платная и дорогая, какие-то "приоритетные посадки" и прочая раздражающая хрень
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:25
За все платить стало надо, когда после Майдана они из Украины офис убрали. Раньше и багаж 32 кг. был в стоимость билета включён, потом за багаж 20 кг надо стало около 50 € доплачивать.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:02
Когда мозгов нет, а есть одна ольгинская методичка, в которой призвано всегда и во всем обвинять майдан, хотя майдана могут бояться только кремлевские карлики, казалось бы, какое дело простому обывателю, если разве только он не бот ? Тогда и могут появляться такие вот казусы, когда глобальные изменения в политике европейской авиакомпании приписывают какому то майдану.
А виз - известные хапуги , они этим занимаются повсеместно в европе и без всяких майданов.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:19
Re: WIZZ AIR ввів плату за перевезення ручної поклажі в...
от лоукоста в WIZZэире одно название осталось. Что бы выиграть в цене, нужно брать сильно заранее, если протупить с регистрацией или багаж не оплатить онлайн ещё и дороже выйдет. Если взять квиток месяца за 4-5 до вылета, спокойно могут качнуть с переменой даты или отменой рейса. Особенно "приятно" это не для киевской-харьковской публики, которая потратилась ещё и на жд билеты что б добраться в город. Короче это гав-Но а не авиакомпания. Если брать месяца за 2-3 куча альтернативных предложений других авиакомпаний.
Додано: Суб 23 чер, 2018 07:03
Причём тут обвинения Майдана. Я просто привязался к дате. Т.к. только при полетах в Украину раньше был включён багаж, при полетах внутри Европы за все нужно было платить. Да и новость о закрытие офиса Wizz в Украине тут была размещена.
Если у вас жжёт в одном месте, при упоминании тех или иных событый, советую с этим обратится к врачу.
Додано: Суб 23 чер, 2018 08:19
И каких же других? Кто еще может продать авиабилет в Варшаву или Берлин за 400-800грн? И не надо про Риан...Риан заходит аж осенью.
Додано: Суб 23 чер, 2018 11:15
Re: WIZZ AIR ввів плату за перевезення ручної поклажі в...
А пассажиров они ещё не взвешивают?
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