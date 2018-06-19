Оновлена ДБН вже опублікована і набуде чинності з 1 вересня 2018 року.
Дивися повний текст В Україні звузять смуги руху.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:05
В Україні звузять смуги руху
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні звузять смуги руху.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:05
Только вот интересно в какой из европейских стран есть такое количестов авто запаркованных под знаками и очень часто еще и как попало...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:18
Уменьшение ширины полосы увеличит пропускную способность?! Это разве что даст снижение обьемов выполненных дорожных работ на единицу затрат.
Красиво!
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