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В Україні звузять смуги руху

В Україні звузять смуги руху
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:05

В Україні звузять смуги руху

Пропонуємо до обговорення:
Оновлена ДБН вже опублікована і набуде чинності з 1 вересня 2018 року.

Дивися повний текст В Україні звузять смуги руху.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:05

Только вот интересно в какой из европейских стран есть такое количестов авто запаркованных под знаками и очень часто еще и как попало...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:12

и что делать если на встречу выедет пьяный водитель -это же 100% не разминуться , авария ,вызов гаи и пробка , которую не объедут .
Логика понятна , но вы сначала системой штрафов научите людей не нарушать , а потом уже под потребности и дороги сужайте , ато , что одному -страх то другому может и "наплевать"
gg335
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:18

Уменьшение ширины полосы увеличит пропускную способность?! Это разве что даст снижение обьемов выполненных дорожных работ на единицу затрат.
Красиво!
ZZZZZZZZZ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:57

..все, что сказано про "логику..самосохранение.." и т.п. околесицу в это посте может и применимо в Зап.КУЛЬТУРЕ (с их ЗАКОНОПОСЛУШЕНИЕМ!!), но только НЕ славянском обществе, напрочь забывающем о таких приниципах поведения, как только оказываются в ситуации "чуть-чуть более РОВНЕЕ", чем сосед!...итог: количество СМЕРТЕЙ на дорогах взлетит В РАЗЫ!!!
maestro71
 
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