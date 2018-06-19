Оновлена ДБН вже опублікована і набуде чинності з 1 вересня 2018 року.
Дивися повний текст В Україні звузять смуги руху.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:05
В Україні звузять смуги руху
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні звузять смуги руху.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:05
Только вот интересно в какой из европейских стран есть такое количестов авто запаркованных под знаками и очень часто еще и как попало...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:12
и что делать если на встречу выедет пьяный водитель -это же 100% не разминуться , авария ,вызов гаи и пробка , которую не объедут .
Логика понятна , но вы сначала системой штрафов научите людей не нарушать , а потом уже под потребности и дороги сужайте , ато , что одному -страх то другому может и "наплевать"
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:18
Уменьшение ширины полосы увеличит пропускную способность?! Это разве что даст снижение обьемов выполненных дорожных работ на единицу затрат.
Красиво!
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:57
..все, что сказано про "логику..самосохранение.." и т.п. околесицу в это посте может и применимо в Зап.КУЛЬТУРЕ (с их ЗАКОНОПОСЛУШЕНИЕМ!!), но только НЕ славянском обществе, напрочь забывающем о таких приниципах поведения, как только оказываются в ситуации "чуть-чуть более РОВНЕЕ", чем сосед!...итог: количество СМЕРТЕЙ на дорогах взлетит В РАЗЫ!!!
Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:36
грузинам стоит вернуться на родину и посмотреть культуру движения, скажем в Тбилиси, а потом рассказывать славянам, как "подсознательно ездить"
Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:47
с целью внедрения европейских стандартов безопасности на дорогах - shift+alt - с целью экономии асфальта на ремонт дорог.
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