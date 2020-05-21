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В Україні звузять смуги руху

В Україні звузять смуги руху
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:42

В России захотели сузить дороги ради денег (21.05.2018)

Строительство в России более узких дорог позволит сэкономить бюджетные средства. С таким предложением выступил член генсовета партии «Единая Россия» Аркадий Фомин в рамках конференции политического объединения. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщает «Интерфакс».

Фомин пояснил, что в Европе ширина дорог в среднем на 25 сантиметров меньше, чем в России. «Там 25 [сантиметров], тут 25, четыре полосы — метр, метры — в километры. Получаются миллиарды», — пояснил он. Фомин добавил, что аналогичный вопрос поднимался в 1990-е годы, однако тогда решения не последовало. По его словам, эффективное расходование бюджетных средств является одним из главных ресурсов.

https://lenta.ru/news/2018/05/21/dorogi_rossii/

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Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:05

простите, но как на суженных дорогах ямы объезжать?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:54

В глубину? Как ямы объехать, люки и наплывы, паркованцев с двух сторон? Прежде чем вводить европейскую разметку введите европейское качество дорог.
astatempo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:57

  Вкладчик1234 написав:
Строительство в России более узких дорог позволит сэкономить бюджетные средства. С таким предложением выступил член генсовета партии «Единая Россия» Аркадий Фомин в рамках конференции политического объединения. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщает «Интерфакс».

Фомин пояснил, что в Европе ширина дорог в среднем на 25 сантиметров меньше, чем в России. «Там 25 [сантиметров], тут 25, четыре полосы — метр, метры — в километры. Получаются миллиарды», — пояснил он. Фомин добавил, что аналогичный вопрос поднимался в 1990-е годы, однако тогда решения не последовало. По его словам, эффективное расходование бюджетных средств является одним из главных ресурсов.

https://lenta.ru/news/2018/05/21/dorogi_rossii/

У наших керманычей-агентов ни ума, ни фантазии. Тупо всё передирают


Так было последних лет 26-27 типа независимости. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:59

  swan forever написав:простите, но как на суженных дорогах ямы объезжать?


Быстрее едешь, меньше ям. :mrgreen:
Ratatui
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