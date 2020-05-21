В Україні звузять смуги руху

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Строительство в России более узких дорог позволит сэкономить бюджетные средства. С таким предложением выступил член генсовета партии «Единая Россия» Аркадий Фомин в рамках конференции политического объединения. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщает «Интерфакс».
Фомин пояснил, что в Европе ширина дорог в среднем на 25 сантиметров меньше, чем в России. «Там 25 [сантиметров], тут 25, четыре полосы — метр, метры — в километры. Получаются миллиарды», — пояснил он. Фомин добавил, что аналогичный вопрос поднимался в 1990-е годы, однако тогда решения не последовало. По его словам, эффективное расходование бюджетных средств является одним из главных ресурсов.
Строительство в России более узких дорог позволит сэкономить бюджетные средства. С таким предложением выступил член генсовета партии «Единая Россия» Аркадий Фомин в рамках конференции политического объединения. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщает «Интерфакс».
Фомин пояснил, что в Европе ширина дорог в среднем на 25 сантиметров меньше, чем в России. «Там 25 [сантиметров], тут 25, четыре полосы — метр, метры — в километры. Получаются миллиарды», — пояснил он. Фомин добавил, что аналогичный вопрос поднимался в 1990-е годы, однако тогда решения не последовало. По его словам, эффективное расходование бюджетных средств является одним из главных ресурсов.
А как же зимой, когда постоянно припаркованные машины мешают очистить дорогу от снега и она и так становится уже на 1 полосу, что встречным машинам не разъехаться, особенно если загрузнет фура в снегу то уже пробка надолго.