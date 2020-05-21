В Україні звузять смуги руху

Додано: Суб 23 чер, 2018 11:50

swan forever написав: простите, но как на суженных дорогах ямы объезжать? простите, но как на суженных дорогах ямы объезжать?

2,75 м

Ямы? Какие ямы? Нашайник этого *ладзе Омелян построит гиперлуп, а на гиперлупе нет ямА если серьезно, то в наших реалиях еще одна проблема - с габаритами транспорта вылезет:Существуют различные виды морских 40 футовых контейнеров.Все контейнера имеют унифицированные внешние габаритные размеры.40 футового контейнера :Длина: 12,0 мВысота: 2,4 м20-тонник рефрижератор: ШиринаА теперь читаем:На місцевих житлових вулицяхширина смуги руху становитьС учетом того факта, что на обочинах у нас по обыкновению наплывы или тупо непроездные ямы шириною в метр и по колено (как например на "автодороге" Новоалексеевка - Новотроицкое), то с 30+30 см запаса две фуры тупо не разминутся.Ну а про зиму, когда вся очистка у комунальщиков состоит в том, чтобы просто отверуть весь снег в сторону обочины, а не "згідно європейських стандартів безпеки на дорогах" его убрать за пределы дороги, то да - "такі зміни сприятимуть підвищенню безпеки дорожнього руху та зменшенню аварійності, збільшенню пропускної спроможності вулиць і зменшенню заторів,100%P.S. Вот не туда пошел работать лавров. Был бы поэтом или писателем, уже стал бы классиком, с его то афоризмами