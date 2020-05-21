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В Україні звузять смуги руху

В Україні звузять смуги руху
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:42

В России захотели сузить дороги ради денег (21.05.2018)

Строительство в России более узких дорог позволит сэкономить бюджетные средства. С таким предложением выступил член генсовета партии «Единая Россия» Аркадий Фомин в рамках конференции политического объединения. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщает «Интерфакс».

Фомин пояснил, что в Европе ширина дорог в среднем на 25 сантиметров меньше, чем в России. «Там 25 [сантиметров], тут 25, четыре полосы — метр, метры — в километры. Получаются миллиарды», — пояснил он. Фомин добавил, что аналогичный вопрос поднимался в 1990-е годы, однако тогда решения не последовало. По его словам, эффективное расходование бюджетных средств является одним из главных ресурсов.

https://lenta.ru/news/2018/05/21/dorogi_rossii/

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Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:05

простите, но как на суженных дорогах ямы объезжать?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:54

В глубину? Как ямы объехать, люки и наплывы, паркованцев с двух сторон? Прежде чем вводить европейскую разметку введите европейское качество дорог.
astatempo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:57

  Вкладчик1234 написав:
Строительство в России более узких дорог позволит сэкономить бюджетные средства. С таким предложением выступил член генсовета партии «Единая Россия» Аркадий Фомин в рамках конференции политического объединения. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщает «Интерфакс».

Фомин пояснил, что в Европе ширина дорог в среднем на 25 сантиметров меньше, чем в России. «Там 25 [сантиметров], тут 25, четыре полосы — метр, метры — в километры. Получаются миллиарды», — пояснил он. Фомин добавил, что аналогичный вопрос поднимался в 1990-е годы, однако тогда решения не последовало. По его словам, эффективное расходование бюджетных средств является одним из главных ресурсов.

https://lenta.ru/news/2018/05/21/dorogi_rossii/

У наших керманычей-агентов ни ума, ни фантазии. Тупо всё передирают


Так было последних лет 26-27 типа независимости. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:59

  swan forever написав:простите, но как на суженных дорогах ямы объезжать?


Быстрее едешь, меньше ям. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 00:30

Re: В Україні звузять смуги руху

А как же зимой, когда постоянно припаркованные машины мешают очистить дорогу от снега и она и так становится уже на 1 полосу, что встречным машинам не разъехаться, особенно если загрузнет фура в снегу то уже пробка надолго.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:12

  hodkonem36 написав:
  antikkristall написав:Только вот интересно в какой из европейских стран есть такое количестов авто запаркованных под знаками и очень часто еще и как попало...

В Афинах, например, полный мрак местами


ну греки это еще те европейцы, там и мусора в двух шагах от центральных улиц больше чем у нас :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:14

Посмотрю я, как эти бандиты сделают велодорожки и как наши фуры будут, по-европейски, тащится за велосипедом, пока встречный не проедет.
heckfy2014
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:36

Особливо на мостах у нас "широкі" смуги...
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:50

  swan forever написав:простите, но как на суженных дорогах ямы объезжать?


Ямы? Какие ямы? Нашайник этого *ладзе Омелян построит гиперлуп, а на гиперлупе нет ям 8)

А если серьезно, то в наших реалиях еще одна проблема - с габаритами транспорта вылезет:
Существуют различные виды морских 40 футовых контейнеров.
Все контейнера имеют унифицированные внешние габаритные размеры.

Габаритные размеры 40 футового контейнера :
Длина: 12,0 м
Ширина: 2,4 м
Высота: 2,4 м

20-тонник рефрижератор: Ширина 2,45 м

А теперь читаем:
На місцевих житлових вулицях і дорогах всіх населених пунктів ширина смуги руху становить 2,75 м.
С учетом того факта, что на обочинах у нас по обыкновению наплывы или тупо непроездные ямы шириною в метр и по колено (как например на "автодороге" Новоалексеевка - Новотроицкое), то с 30+30 см запаса две фуры тупо не разминутся.
Ну а про зиму, когда вся очистка у комунальщиков состоит в том, чтобы просто отверуть весь снег в сторону обочины, а не "згідно європейських стандартів безпеки на дорогах" его убрать за пределы дороги, то да - "такі зміни сприятимуть підвищенню безпеки дорожнього руху та зменшенню аварійності, збільшенню пропускної спроможності вулиць і зменшенню заторів, а також ефективному розвитку велосипедного руху"

100% :o
P.S. Вот не туда пошел работать лавров. Был бы поэтом или писателем, уже стал бы классиком, с его то афоризмами 8)
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