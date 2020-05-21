В Україні звузять смуги руху

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Строительство в России более узких дорог позволит сэкономить бюджетные средства. С таким предложением выступил член генсовета партии «Единая Россия» Аркадий Фомин в рамках конференции политического объединения. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщает «Интерфакс».
Фомин пояснил, что в Европе ширина дорог в среднем на 25 сантиметров меньше, чем в России. «Там 25 [сантиметров], тут 25, четыре полосы — метр, метры — в километры. Получаются миллиарды», — пояснил он. Фомин добавил, что аналогичный вопрос поднимался в 1990-е годы, однако тогда решения не последовало. По его словам, эффективное расходование бюджетных средств является одним из главных ресурсов.
Строительство в России более узких дорог позволит сэкономить бюджетные средства. С таким предложением выступил член генсовета партии «Единая Россия» Аркадий Фомин в рамках конференции политического объединения. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщает «Интерфакс».
Фомин пояснил, что в Европе ширина дорог в среднем на 25 сантиметров меньше, чем в России. «Там 25 [сантиметров], тут 25, четыре полосы — метр, метры — в километры. Получаются миллиарды», — пояснил он. Фомин добавил, что аналогичный вопрос поднимался в 1990-е годы, однако тогда решения не последовало. По его словам, эффективное расходование бюджетных средств является одним из главных ресурсов.
А как же зимой, когда постоянно припаркованные машины мешают очистить дорогу от снега и она и так становится уже на 1 полосу, что встречным машинам не разъехаться, особенно если загрузнет фура в снегу то уже пробка надолго.
swan forever написав:простите, но как на суженных дорогах ямы объезжать?
Ямы? Какие ямы? Нашайник этого *ладзе Омелян построит гиперлуп, а на гиперлупе нет ям
А если серьезно, то в наших реалиях еще одна проблема - с габаритами транспорта вылезет: Существуют различные виды морских 40 футовых контейнеров. Все контейнера имеют унифицированные внешние габаритные размеры.
Габаритные размеры 40 футового контейнера : Длина: 12,0 м Ширина: 2,4 м Высота: 2,4 м
20-тонник рефрижератор: Ширина 2,45 м
А теперь читаем: На місцевих житлових вулицях і дорогах всіх населених пунктів ширина смуги руху становить 2,75 м. С учетом того факта, что на обочинах у нас по обыкновению наплывы или тупо непроездные ямы шириною в метр и по колено (как например на "автодороге" Новоалексеевка - Новотроицкое), то с 30+30 см запаса две фуры тупо не разминутся. Ну а про зиму, когда вся очистка у комунальщиков состоит в том, чтобы просто отверуть весь снег в сторону обочины, а не "згідно європейських стандартів безпеки на дорогах" его убрать за пределы дороги, то да - "такі зміни сприятимуть підвищенню безпеки дорожнього руху та зменшенню аварійності, збільшенню пропускної спроможності вулиць і зменшенню заторів, а також ефективному розвитку велосипедного руху"
100% P.S. Вот не туда пошел работать лавров. Был бы поэтом или писателем, уже стал бы классиком, с его то афоризмами