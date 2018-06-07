Tesla закриває частину бізнесу - ЗМІ

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Есть такая компания solar world. Так вот ее акции подешевели в 1000 раз. Ну а тесла за что боролись на то и напоролись. Причём тесла уже давно идёт ко дну. Ещё один гвоздь в крышку гроба свидетелям всяких альтернативных энергий игрушечных электромобилей и прочего хлама.
Золотой батон написав:Есть такая компания solar world. Так вот ее акции подешевели в 1000 раз. Ну а тесла за что боролись на то и напоролись. Причём тесла уже давно идёт ко дну. Ещё один гвоздь в крышку гроба свидетелям всяких альтернативных энергий игрушечных электромобилей и прочего хлама.
ооо, а вот и адепт секты, считающей что только Нокия кнопочная это телефон, а остальное фуфло. И каково оно, жить в 2018 году?
Омелян хочет убедить Tesla построить в Украине Gigafactory
Министерство инфраструктуры рассчитывает убедить американскую компанию Tesla создать Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на презентации украинской транспортной стратегии до 2030 года.
«Мы верим, что нам удастся убедить крупнейшего в мире производителя электрокаров — компанию Tesla — создать свою Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине«, — сообщил министр.
По его мнению, интеграция Украины в мировую экономику и технологический прыжок в сфере инфраструктуры возможны только путем привлечения в страну мировых компаний.
Омелян также отметил, что такие компании, как Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla и Ryanair, должны оставаться в Украине.
Золотой батон написав:Есть такая компания solar world. Так вот ее акции подешевели в 1000 раз. Ну а тесла за что боролись на то и напоролись. Причём тесла уже давно идёт ко дну. Ещё один гвоздь в крышку гроба свидетелям всяких альтернативных энергий игрушечных электромобилей и прочего хлама.
ооо, а вот и адепт секты, считающей что только Нокия кнопочная это телефон, а остальное фуфло. И каково оно, жить в 2018 году?
Новости из мира высоких технологий и в особенности по проэктам Маска - отличный индикатор по которому можно замечательно выявлять вату. Как же у них полыхает от осознания собственной немощи , проигрыша по всем направлениям тонущего путаника. И если у маска случаются не совсем радужные новости - у этих дикарей праздник с метанием костей и танцы в набедренных повязках. Дикари , не переживайте - это вашей бензоколонке трындец, прогресс не остановить.