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Tesla закриває
частину бізнесу - ЗМІ

Tesla закриває частину бізнесу - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:45

Tesla закриває частину бізнесу - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Згорнути збираються бізнес із виробництва та встановлення сонячних батарей.

Дивися повний текст Tesla закриває частину бізнесу - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:45

Есть такая компания solar world. Так вот ее акции подешевели в 1000 раз. Ну а тесла за что боролись на то и напоролись. Причём тесла уже давно идёт ко дну. Ещё один гвоздь в крышку гроба свидетелям всяких альтернативных энергий игрушечных электромобилей и прочего хлама.
Золотой батон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:16

  Золотой батон написав:Есть такая компания solar world. Так вот ее акции подешевели в 1000 раз. Ну а тесла за что боролись на то и напоролись. Причём тесла уже давно идёт ко дну. Ещё один гвоздь в крышку гроба свидетелям всяких альтернативных энергий игрушечных электромобилей и прочего хлама.

ооо, а вот и адепт секты, считающей что только Нокия кнопочная это телефон, а остальное фуфло. И каково оно, жить в 2018 году?
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:20

Тем временем

Омелян хочет убедить Tesla построить в Украине Gigafactory
Министерство инфраструктуры рассчитывает убедить американскую компанию Tesla создать Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на презентации украинской транспортной стратегии до 2030 года.

«Мы верим, что нам удастся убедить крупнейшего в мире производителя электрокаров — компанию Tesla — создать свою Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине«, — сообщил министр.

По его мнению, интеграция Украины в мировую экономику и технологический прыжок в сфере инфраструктуры возможны только путем привлечения в страну мировых компаний.

Омелян также отметил, что такие компании, как Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla и Ryanair, должны оставаться в Украине.

https://inforesist.org/omelyan-hochet-ubedit-tesla-postroit-v-ukraine-gigafactory/
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:30

  redmax11 написав:
  Золотой батон написав:Есть такая компания solar world. Так вот ее акции подешевели в 1000 раз. Ну а тесла за что боролись на то и напоролись. Причём тесла уже давно идёт ко дну. Ещё один гвоздь в крышку гроба свидетелям всяких альтернативных энергий игрушечных электромобилей и прочего хлама.

ооо, а вот и адепт секты, считающей что только Нокия кнопочная это телефон, а остальное фуфло. И каково оно, жить в 2018 году?


Новости из мира высоких технологий и в особенности по проэктам Маска - отличный индикатор по которому можно замечательно выявлять вату. Как же у них полыхает от осознания собственной немощи , проигрыша по всем направлениям тонущего путаника. И если у маска случаются не совсем радужные новости - у этих дикарей праздник с метанием костей и танцы в набедренных повязках. Дикари , не переживайте - это вашей бензоколонке трындец, прогресс не остановить.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:35

  Золотой батон написав:Есть такая компания solar world. Так вот ее акции подешевели в 1000 раз. Ну а тесла за что боролись на то и напоролись. Причём тесла уже давно идёт ко дну. Ещё один гвоздь в крышку гроба свидетелям всяких альтернативных энергий игрушечных электромобилей и прочего хлама.



тесла идет ко дну только в мыслях всяких дурачков :) а альтернативная энергетика растет по всему миру
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:41

R2 Давно пора перестати впарювати данну технологію..КПД мізерне і постійно сідає так як це хімічний елемент і зношується швидше ніж може себе навіть окупити...якщо дуже сильно повезе то вклавши 1 тисячу забереш 2..і досить нормально потратиш свого часу і сил щоби їх окупити..але це вамне розкажуть по телевізорі,а тільки дефірамби сонячним панелям.Це замітно добре на беушних панелях з Європи,які після року використання мають значно занижені показники від заявлених в документації
vitrukru
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:15

  Surfer написав:Новости из мира высоких технологий и в особенности по проэктам Маска - отличный индикатор по которому можно замечательно выявлять вату. Как же у них полыхает от осознания собственной немощи , проигрыша по всем направлениям тонущего путаника. И если у маска случаются не совсем радужные новости - у этих дикарей праздник с метанием костей и танцы в набедренных повязках. Дикари , не переживайте - это вашей бензоколонке трындец, прогресс не остановить.

Песец, причем тут страна-бензоколонка. Если у вас паранойа, это не значит, что вас не преследуют! С таким же успехом можно прийти к выводу, что все порохоботы - тесло- и яблоко- дpочеры, а все ненавистники айфонов и тесл - зрадныкы и вата. мдя, уровень
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:26

Re: Tesla закриває частину бізнесу - ЗМІ

Песец, причем тут страна-бензоколонка. Если у вас паранойа, это не значит, что вас не преследуют! С таким же успехом можно прийти к выводу, что все порохоботы - тесло- и яблоко- дpочеры, а все ненавистники айфонов и тесл - зрадныкы и вата. мдя, уровень


ну я же говорю - отменно полыхает и отменный индикатор - рекомендую. И, между прочим, "паранойа" пишется через Я. Да, кстати, и безграмотность - тоже явный признак поборников "великого и могучего", по совместительству ватноголовых.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:31

  Surfer написав:]

ну я же говорю - отменно полыхает и отменный индикатор - рекомендую. И, между прочим, "паранойа" пишется через Я. Да, кстати, и безграмотность - тоже явный признак поборников "великого и могучего", по совместительству ватноголовых.
мдя, да вас че-та накрывает вас плотненько под вечерок. Это так перемена погоды в Киеве вас накрыла - грамотный вы наш? Вы зря так - я же вас теперь за каждую грамматическую ошибку сношать буду. Незначительная помарка в редкоупотребляемом слове - это да, безграмотность!
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