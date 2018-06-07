Tesla закриває частину бізнесу - ЗМІ

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Есть такая компания solar world. Так вот ее акции подешевели в 1000 раз. Ну а тесла за что боролись на то и напоролись. Причём тесла уже давно идёт ко дну. Ещё один гвоздь в крышку гроба свидетелям всяких альтернативных энергий игрушечных электромобилей и прочего хлама.
Золотой батон написав:Есть такая компания solar world. Так вот ее акции подешевели в 1000 раз. Ну а тесла за что боролись на то и напоролись. Причём тесла уже давно идёт ко дну. Ещё один гвоздь в крышку гроба свидетелям всяких альтернативных энергий игрушечных электромобилей и прочего хлама.
ооо, а вот и адепт секты, считающей что только Нокия кнопочная это телефон, а остальное фуфло. И каково оно, жить в 2018 году?
Омелян хочет убедить Tesla построить в Украине Gigafactory
Министерство инфраструктуры рассчитывает убедить американскую компанию Tesla создать Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на презентации украинской транспортной стратегии до 2030 года.
«Мы верим, что нам удастся убедить крупнейшего в мире производителя электрокаров — компанию Tesla — создать свою Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине«, — сообщил министр.
По его мнению, интеграция Украины в мировую экономику и технологический прыжок в сфере инфраструктуры возможны только путем привлечения в страну мировых компаний.
Омелян также отметил, что такие компании, как Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla и Ryanair, должны оставаться в Украине.
Золотой батон написав:Есть такая компания solar world. Так вот ее акции подешевели в 1000 раз. Ну а тесла за что боролись на то и напоролись. Причём тесла уже давно идёт ко дну. Ещё один гвоздь в крышку гроба свидетелям всяких альтернативных энергий игрушечных электромобилей и прочего хлама.
ооо, а вот и адепт секты, считающей что только Нокия кнопочная это телефон, а остальное фуфло. И каково оно, жить в 2018 году?
Новости из мира высоких технологий и в особенности по проэктам Маска - отличный индикатор по которому можно замечательно выявлять вату. Как же у них полыхает от осознания собственной немощи , проигрыша по всем направлениям тонущего путаника. И если у маска случаются не совсем радужные новости - у этих дикарей праздник с метанием костей и танцы в набедренных повязках. Дикари , не переживайте - это вашей бензоколонке трындец, прогресс не остановить.
Золотой батон написав:Есть такая компания solar world. Так вот ее акции подешевели в 1000 раз. Ну а тесла за что боролись на то и напоролись. Причём тесла уже давно идёт ко дну. Ещё один гвоздь в крышку гроба свидетелям всяких альтернативных энергий игрушечных электромобилей и прочего хлама.
тесла идет ко дну только в мыслях всяких дурачков а альтернативная энергетика растет по всему миру
R2 Давно пора перестати впарювати данну технологію..КПД мізерне і постійно сідає так як це хімічний елемент і зношується швидше ніж може себе навіть окупити...якщо дуже сильно повезе то вклавши 1 тисячу забереш 2..і досить нормально потратиш свого часу і сил щоби їх окупити..але це вамне розкажуть по телевізорі,а тільки дефірамби сонячним панелям.Це замітно добре на беушних панелях з Європи,які після року використання мають значно занижені показники від заявлених в документації
Surfer написав:Новости из мира высоких технологий и в особенности по проэктам Маска - отличный индикатор по которому можно замечательно выявлять вату. Как же у них полыхает от осознания собственной немощи , проигрыша по всем направлениям тонущего путаника. И если у маска случаются не совсем радужные новости - у этих дикарей праздник с метанием костей и танцы в набедренных повязках. Дикари , не переживайте - это вашей бензоколонке трындец, прогресс не остановить.
Песец, причем тут страна-бензоколонка. Если у вас паранойа, это не значит, что вас не преследуют! С таким же успехом можно прийти к выводу, что все порохоботы - тесло- и яблоко- дpочеры, а все ненавистники айфонов и тесл - зрадныкы и вата. мдя, уровень
Песец, причем тут страна-бензоколонка. Если у вас паранойа, это не значит, что вас не преследуют! С таким же успехом можно прийти к выводу, что все порохоботы - тесло- и яблоко- дpочеры, а все ненавистники айфонов и тесл - зрадныкы и вата. мдя, уровень
ну я же говорю - отменно полыхает и отменный индикатор - рекомендую. И, между прочим, "паранойа" пишется через Я. Да, кстати, и безграмотность - тоже явный признак поборников "великого и могучего", по совместительству ватноголовых.
ну я же говорю - отменно полыхает и отменный индикатор - рекомендую. И, между прочим, "паранойа" пишется через Я. Да, кстати, и безграмотность - тоже явный признак поборников "великого и могучего", по совместительству ватноголовых.
мдя, да вас че-та накрывает вас плотненько под вечерок. Это так перемена погоды в Киеве вас накрыла - грамотный вы наш? Вы зря так - я же вас теперь за каждую грамматическую ошибку сношать буду. Незначительная помарка в редкоупотребляемом слове - это да, безграмотность!