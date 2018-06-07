Tesla закриває частину бізнесу - ЗМІ

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Песец, причем тут страна-бензоколонка. Если у вас паранойа, это не значит, что вас не преследуют! С таким же успехом можно прийти к выводу, что все порохоботы - тесло- и яблоко- дpочеры, а все ненавистники айфонов и тесл - зрадныкы и вата. мдя, уровень
ну я же говорю - отменно полыхает и отменный индикатор - рекомендую. И, между прочим, "паранойа" пишется через Я. Да, кстати, и безграмотность - тоже явный признак поборников "великого и могучего", по совместительству ватноголовых.
Может здесь такое нашествие, потому что каникулы начались?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
vitrukru написав:R2 Давно пора перестати впарювати данну технологію..КПД мізерне і постійно сідає так як це хімічний елемент і зношується швидше ніж може себе навіть окупити...якщо дуже сильно повезе то вклавши 1 тисячу забереш 2..і досить нормально потратиш свого часу і сил щоби їх окупити..але це вамне розкажуть по телевізорі,а тільки дефірамби сонячним панелям.Це замітно добре на беушних панелях з Європи,які після року використання мають значно занижені показники від заявлених в документації
все вокруг тупые, немцы, китайцы, американцы. ставят и ставят эти изначально убыточные поделия гигаваттами все больше и больше а чого? потому что таких експертов как в украине нигде нема
Причём тут бензоколонка. Мне вообще она параллельна пёс с ней. Как и со всеми остальными. Я в 2015 купил биткоинов по 200 долларов и уже в 26 лет купил себе квартиру и ни где не работаю уже много лет. А вот свидетели Иеговы из мира технологий в кавычках выглядят весьма потешно. У меня на руках только факты. С каждым годом потребление первичных источников энергии увеличивается и конца края этому не видно. А у вас словесный панос про мифический прогресс и бензоколонку. тут 5 лет назад тоже самые ники трещали, что через 5 электромобили все заполонят и где они теперь.
Причём тут бензоколонка. Мне вообще она параллельна, пёс с ней. Как и со всеми остальными. Я в 2015 купил биткоинов по 200 долларов и уже в 26 лет купил себе квартиру и нигде не работаю уже много лет. А вот свидетели Иеговы из мира технологий в кавычках выглядят весьма потешно. У меня на руках только факты. С каждым годом потребление первичных источников энергии увеличивается и конца-края этому не видно. А у вас словесный понос про мифический прогресс и бензоколонку. Тут 5 лет назад тоже самые ники трещали, что через 5 электромобили все заполонят, и где они теперь?
Поправил тебе семь ошибок в честь пятницы. И чтоб к началу учебного года прочитал весь учебник по русскому! Иначе даже в ольгинские не возьмут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer по теме есть что сказать я с айпада клацаю на диване и ржу на такими как вы. Когда сказать нечего начинается перевод стрелок на всякую хрень. Сказать то нечего. и да когда я школу заканчивал в 2009у меня тройка по русскому была.