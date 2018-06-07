Tesla закриває частину бізнесу - ЗМІ

Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:05

Причём тут бензоколонка. Мне вообще она параллельна пёс с ней. Как и со всеми остальными. Я в 2015 купил биткоинов по 200 долларов и уже в 26 лет купил себе квартиру и ни где не работаю уже много лет. А вот свидетели Иеговы из мира технологий в кавычках выглядят весьма потешно. У меня на руках только факты. С каждым годом потребление первичных источников энергии увеличивается и конца края этому не видно. А у вас словесный паноспро мифический прогресс и бензоколонку.тут 5 лет назад тоже самые ники трещали, что через 5 электромобили все заполонят и где они теперь.