Zenith Family Office – осторожно, мошенники из Эстонии

Ниже привожу небольшое расследование, которое сделала несостоявшаяся жертва очередных «международных финансовых консультантов» и выложила результаты своих изысканий в открытый доступ на https://censor.net.ua/forum/3072952/zenith_family_office_ostorojno_moshenniki_iz_estonii . Анализ, на мой взгляд, более чем заслуживает внимания. И удачи всем - не попадайтесь на уловки хитрых пройдох.



Далее - текст автора, скрывающегося под псевдонимом "Малинка".



Хочу рассказать вам об эстонской компании Zenith Family Office, которая всеми силами пытается заполучить сбережения обеспеченных граждан и, якобы, обещает эти самые сбережения преумножить. Таких компаний, охотящихся за вашими деньгами (и незатейливо называющих себя Family Offices), на просторах СНГ сейчас развелось великое множество.

Что до моей истории знакомства с Zenith Family Office, то она такова. В течение года я сделала несколько оплат со своей банковской карты оплаты на 20-25 тысяч долларов каждая. После этого внезапно мне начали звонить представители неизвестной инвестиционной компании с предложениями выгодно вложить деньги (банковская тайна – нет, не слышали). А во время посещения отдела премиум-банкинга в банке, где я обслуживаюсь, мой персональный менеджер намекнул, дескать, есть перспективный вариант вложить мои деньги, но не в банке (дескать, между нами), а в одну европейскую компанию. Тогда я впервые услышала термин Family Office – по сути это небольшая компания, которая сделает с вашими (вашей семьи) деньгами все, что только душа пожелает. Как вы можете догадаться, в Украине, России и других странах СНГ Family Offices занимаются прежде всего выводом капитала за границу и легализацией доходов сомнительного происхождения.

Меня не оставляло ощущение, что таким образом мошенники пытаются подтолкнуть меня к тому, чтобы я рассталась со своими деньгами. Но любопытство взяло верх, и по рекомендации своего личного менеджера из банка я все же решила отправиться на встречу с представителем Zenith Family Office. Встреча состоялась на выставке WealthPro в Киеве в феврале этого года (информация о конференции: https://bosco-conference.com/ru/events-archive/arkhiv-2018/wealthpro-ukraina-kiev-2018 ). Zenith Family Office являтся постоянным партнером этой выставки в странах СНГ: https://bosco-conference.com/ru/spikery/anton-gans .

Во время встречи я так и не получила внятных ответов о том, какие гарантии сохранности капитала дает своим клиентам Zenith Family Office, и на этом мои контакты с этой компанией закончились – я попросила их больше меня не беспокоить.

Однако, изучая всю поднаготную этой компании все то время, пока ее представители терзали меня предложениями, я узнала много интересного о Zenith Family Office. И хочу поделиться с вами найденной информацией – возможно, она будет кому-то полезна.



Кому принадлежит Zenith Family Office?

Zenith Family Office – это условное название группы компаний, всего их несколько десятков.

Непосредственно Zenith Family Office OÜ учреждена компанией Gratiosus Capital OÜ, ее конечные собственниками и представителями являются: Кристель Меос (Kristel Meos), Ааво Коппель (Aavo Koppel), Антон Ганс (Anton Gans). Также в некоторых проектах фигурирует четвертый партнер – Ханнес Пихл (Hannes Pihl).

Компания Zenith Family Office была зарегистрирована в 2011 году, таким образом, Кристель Меос, Антон Ганс и Ааво Коппель ведут общие дела в рамках этой компании 7 лет. Впрочем, однозначный ответ, насколько давно они знакомы друг с другом, дать сложно. Предполагаю, что минимум с конца 1990-х годов.

Все несколько десятков компаний под «зонтиком» Zenith Family Office делятся на те, деятельность которых официально зарегистрирована как «аренда и управление недвижимостью» и на те, которые занимаются «предоставлением иных финансовых услуг». Наиболее удобные виды деятельности для вывода в ЕС средств с сомнительным происхождением и их последующего отмывания. Сама же Zenith Family Office OÜ занимается непосредственно управлением инвестициями.

Кристель Меос (д.р. 17.08.1973), гражданка Эстонии – в прошлом руководитель различных направлений в эстонском банке Hansabank (группа Swedbank). Последняя должность – руководитель Private Banking Hansabank Эстония. Работала в Hansabank с 1997 по 2009 годы. С 2009 по 2011 годы занимала руководящие должности в компании Trigon Capital (Эстония), после чего открыла собственный бизнес, в основе которого – компания Zenith Family Office OÜ. Основными партнерами Кристель Меос являются Ааво Коппель и Антон Ганс.

Кристель Меос является учредителем компании Gratiosus Capital OÜ, которой в свою очередь принадлежит ряд других компаний, в частности, Zenith Family Office OÜ. Кристель Меос также является представителем (членом правления) большинства связанных с Zenith Family Office OÜ компаний.

Профиль в Facebook: https://www.facebook.com/kristel.meos .

Профиль в Linkedin: https://ee.linkedin.com/in/kristel-meos-a783bb6 .

Антон Ганс (д.р. 06.03.1974) – гражданин Эстонии, выпускник Эстонской дипломатической школы. Можно утверждать наверняка, что он знаком с Кристель Меос минимум с 2009 года, когда они стали коллегами во время работы в инвестиционной компании Trigon. После ухода из Trigon они начали совместный бизнес, в основе которого – компания Zenith Family Office.

До Trigon Антон Ганс работал руководителем отдела маркетинга эстонского порта Силламяэ, а затем – вице-президентом транспортной группы FESCO (отвечал за реэкспорт автомобилей на позиции вице-президента компании – а если говорить проще, то гонял тачки в Россию из Европы, в то время такой бизнес был априори тесно связан с криминалом). Источник: https://events.vedomosti.ru/speakers/gans-anton-1833 .

В информации о себе Антон Ганс всегда подчеркивает наличие опыта в развитии транспортной инфраструктуры и, в частности, портов в Эстонии, России и Украине.

Источник: http://bosco-conference.com/ru/spikery/anton-gans .

В этом контексте важно отметить, что порт Силламяэ был и частично остается одним из основных портов в торговле между Россией и странами Балтии; его специализация – обслуживание контейнерных грузов с комплексом «сухого порта», а также перевалка химической продукции, в т.ч. азотных компонентов, удобрений. В частности, компания «Еврохим» рассматривала этот порт как один из приоритетных в логистической цепочке для сбыта своей продукции. Во время работы Антона Ганса в Силламяэ в порт делались существенные инвестиции, т.к. он должен был стать одним из ключевых узлов в проекте транспортировки газа из РФ в ЕС «Северный поток».

Хобби: мотоциклы (источник: https://www.aripaev.ee/uudised/1996/07/28/miljonariks-rattaga ).

Ааво Коппель (д.р. 30.12.1972) – гражданин Эстонии, самый непубличный из всех троих партнеров Zenith Family Office (судя по «сексотному» выражению лица, именно он обеспечивает решение всех вопросов с госорганами и силовыми структурами). Информации об Ааво Коппеле в открытых источниках очень мало: у него нет профилей в социальных сетях, также в открытом доступе нельзя найти его резюме. Известно, что до 1998 года Ааво Коппель работал в консалтинговой компании Gemini Consulting Eesti, после чего перешел в исследовательско-инвестиционную компанию AS Talinvest Suprema Securities. В конце 2006 года он был назначен на должность руководителя подразделения корпоративных финансов AS Talinvest Suprema Securities, после чего реализовал несколько успешных проектов по размещению акций корпоративных клиентов. В частности, в 2007 году он вывел на Таллиннскую фондовую биржу медиа-холдинг Ekspress Grupp – об этом однозначно успешном проекте много писали местные СМИ.



Связь Zenith Family Office с крупным российским бизнесом

Даже при беглом анализе Zenith Family Office в структуре этой группы прослеживается четкая связь с российской финансовой группой UFG (UFG Asset Management, UFG Wealth Management) и ее основным бенефициаром – крупным российским бизнесменом Андреем Раппопортом. По какой-то невероятной случайности собственники Zenith Family Office на старте своей карьеры имели отношение к упомянутым российским структурам и самому господину Раппопорту, равно как продолжают иметь отношение и сейчас.

Создается впечатление, что вся деятельность группы Zenith Family Office с самого начала разрабатывалась в интересах исключительно российского бизнеса, и в первую очередь – группы UFG (фактический собственник – Андрей Раппопорт). И не удивлюсь, если весь бизнес троих эстонцев был создан на деньги Андрея Раппопорта.

Кстати, весьма необычное и режущее слух название для эстонской финансовой группы – со словом «Зенит». Видимо, кто-то из реальных собственников – болельщик питерского «Зенита». А может основатель российского банка «Зенит»? Ну дело такое – все это догадки. Перейду к фактам.

Скажу для начала, что топ-менеджер (и, как считают деловые СМИ, совладелец) UFG Asset Management Вадим Огнещиков (09.03.1973) и Кристель Меос – оба граждане Эстонии – знакомы минимум с 1997 года.

По данным открытых источников, в 1997 году Вадим Огнещиков был назначен на должность управляющего фондом инвестиций из РФ Hansa Russian Equity Fund в банковской группе Hansabank в Таллинне, в этом же году в этом же финансовом учреждении на должность начальника продаж финансовых продуктов была назначена Кристель Меос. Так что знакомы они минимум с 1997 года (если не раньше).

Источник: http://www.forbes.ru/5bissue5d/issue/2012-09/96624-velikolepnaya-pyaterka .

С Ааво Коппелем Вадим Огнещиков также знаком с конца 90-х.

Ааво Коппель, работал в компании AS Talinvest Suprema Securities с 1998 года по 2009-2010 гг.. AS Talinvest Suprema Securities ранее имела название Evli Securities AS (источник: https://www.inforegister.ee/ru/10144609-EVLI-SECURITIES-AS ).

Evli Securities AS – часть группы Evli Group – это компания, в которой, в соответствии с официальной информацией, Вадим Огнещиков работал с 2004 по 2007 годы.

Источник: https://www.ufgam.ru/public-funds .

Источник (профиль в Linkedin): https://ru.linkedin.com/in/vadim-ogneshchikov-292b1914 .

Вряд ли стоит сомневаться в том, что Ааво Коппель и Вадим Огнещиков были знакомы друг с другом на момент совместной работы в Evli Group. Во-первых, инвестиционные банки – это компании с традиционно небольшим штатом сотрудников. Во-вторых, оба персонажа занимали слишком высокие должности, чтобы не иметь возможности тесно контактировать друг с другом. В-третьих, Ааво Коппель отвечал за все корпоративные финансы группы, а Вадим Огнещиков был руководителем Evli Greater Russia Fund – фонда, который был создан специально для аккумулирования и дальнейшего вложения в эстонские и европеские активы денег российских инвесторов (читай – бизнесменов среднего эшелона и олигархов), как следует из названия.

Что еще примечательно: достаточно успешное размещение акций Ekspress Group на Таллинской фондовой бирже в 2007-2008 годах, которым руководил Ааво Коппель, происходило через Hansabank – банк, где ранее занимали ключевые позиции Вадим Огнещиков и Кристель Меос (источник: https://www.aripaev.ee/uudised/2007/03/19/Pildid_Eesti_Ekspress_tuleb_borsile ).

И, наконец, любопытное совпадение: бизнес-центр LHV Pank (ул. Тарту, 2, Таллинн), в здании котороого расположен / располагался офис компании Evli Group, находится в 5 минутах ходьбы от дома Антона Ганса (пер. Рауа, 8-10, Таллинн). Очень удобно, кстати!

Сам же фонд UFG Wealth Management принято связывать с именем крупного российского бизнесмена Андрея Раппопорта – эта информация присутствует в российских СМИ; и при всей ее спорности в публичном поле она никогда не была опровергнута.

Известно, что Андрей Раппопорт (основной специализацией которого является энергетика) в декабре 2006 года специально приехал в Эстонию, чтобы присутствовать на официальном открытии проекта Estlink – передающей линии энергетических систем из России и стран Балтии в Северную Европу. Официально сообщалось, что проект был реализован при непосредственном участии Nordic Investment Bank.

Источник: http://www.moles.ee/06/Dec/05/1-1.php .

Все косвенные сведения говорят в пользу предположения о том, что Андрей Раппопорт контактировал на тот момент с Вадимом Огнещиковым. Напомню, именно Огнещиков был тогда руководителем фонда Evli Greater Russia Fund – фонда, который был создан специально для аккумулирования и дальнейшего вложения в эстонские и европейские активы денег российских инвесторов, как следует из названия. Одним из приоритетных отраслевых направлений для Вадима Огнещикова была энергетика (об этом есть много информации в открытых источниках). И, наконец, сейчас он занимает руководящую должность в фонде Андрея Раппопорта UFG Wealth Management.

Источник: http://www.moles.ee/06/Dec/05/1-1.php .

Также в СМИ и открытых источниках присутствует информация о регулярных личных контактах в прошлом между Кристель Меос и Антоном Гансом с Дмитрием Кленовым – партнером UFG Wealth Management и директором Astrachem Limited (крупная российская химическая компания).

Например, Кристель Меос была членом жюри на Spear’s Russia Awards 2013, где номинировала Дмитрия Кленова на звание «Джентельмен индустрии».

Источник: http://luxury-magazine.livejournal.com/105129.html .

Кроме того, Антон Ганс и Дмитрий Кленов были спикерами на саммите по Wealth Management / Private Banking в Москве в 2014 году.

Источник: https://www.henleyglobal.com/files/download/wealth-management-private-banking/Program%20Wealth%20Management%20Summit_4.2.2014.pdf .

Кристель Меос и Дмитрий Кленов также встретятся на Wealth Management & Private Banking Summit – Russia & CIS, который состоится в Москве 17-18 апреля 2018 г.

Источник: http://www.russianwealthmanagement.com/page/key-speakers .

Добавлю, что в структуре UFG Wealth Management / UFG Asset Management Дмитрий Кленов является одним из основных топ-менеджеров, отвечающих за контакты со СМИ. Тут лишь отмечу, что очень существенный процент контактов Дмитрия Кленова в Facebook – это ключевые журналисты и редакторы ведущих российских СМИ. Практически все публикации о Zenith Family Office и топ-менеджерах этой компании в России вышли под авторством именно тех журналистов, с которыми у Дмитрия Кленова установлен контакт в Facebook. Вряд ли это можно считать случайностью.



Zenith Family Office и Украина

Летом 2014 года Ааво Коппель заявил в одном из интервью, что Zenith Family Office ведет переговоры с «четырьмя группами украинцев», и по его словам, «они знают», чего хотят. Вскоре после этого в структуре Zenith Family Office были зарегистрированы несколько компаний, в состав правления которых вошли граждане Украины. В некоторых компаниях украинцы стали собственниками.

Были и противоположные случаи: в одной из украинских компаний, а именно ООО «Карпатсмолы», Кристель Меос, Антон Ганс и Ааво Коппель получили почти весь пакет акций от своего партнера Astrachem Limited (как понимаю, реальные российские собственники ООО «Карпатсмолы» старались скрыть свое присутствие в украинской компании).

Источник: http://www.galka.if.ua/kaluski-karpatsmoli-mozhut-zupinitisya .

За украинское направление развития бизнеса Zenith Family Office отвечает Антон Ганс. В регистрационных документах компаний, близких к Zenith Family Office, сразу же можно увидеть минимум два десятка граждан Украины, среди которых встречаются весьма любопытные фамилии: это и топ-менеджеры крупных государственных корпораций, и банкиры (например, Ростислав Гофман – топ-менеджер и миноритарный акционер АБ «Пивденный»), и скандальный одесский застройщик и торговец энергоносителями Михаил Партикевич.



Факты, компроментирующие группу Zenith Family Office и ее собственников



За группой Zenith Family Office тянется целый шлейф скандалов и вообще странных историй. Перечислю лишь некоторые.



Отмывание средств в интересах российских бизнесменов

Одно из приоритетных направлений бизнеса группы компаний под «зонтиком» Zenith Family Office – это отмывание денег в интересах клиентов из России. Об этом как-то неосторожно сообщил в комментарии СМИ Антон Ганс – и тему весной 2017 года подняло эстонское издание «Столица» в статье «Большая стирка, или как в Эстонии до сих пор закрывали глаза на отмывание миллиардов долларов».

Сами представители Zenith Family Office (в основном – Антон Ганс) проводят многочисленные семинары и презентации в России (а с недавнего времени – в Украине), где присматриваются к потенциальным клиентам. Если внимательно прослушать презентации Антона Ганса, становится очевидным, что приоритет для Zenith Family Office – это прежде всего отмывание капитала для клиентов из этих двух стран.

Источник: http://stolitsa.ee/167331 .

Пример. Соучредителями компании Perenna Invest OÜ, помимо Меос, являются Георгий Лямин и его жена Татьяна Воронова. Компания занимается управлением недвижимостью с оборотом в 6 млн. евро и балансом в 637,2 тыс. евро. Компания никак не фигурирует в СМИ, информации от самого Георгия Лямина или Татьяны Вороновой о бизнесе в Эстонии нет никакой. Это более чем странно для публичного делового человека, который еще недавно комментировал в российских СМИ все нюансы своего предыдущего бизнеса (торговля книгами и периодикой). Это также странно для Кристель Меос как инвестбанкира: в других случаях она не преминула бы рассказать СМИ о насколько успешных операциях с недвижимостью.



Регистрация компаний на подставных лиц

В августе 2017 года в СМИ появилась информация о том, что здание медицинского центра Veerenni Tervisekeskus в Таллинне было продано компании Gaudius Capital OÜ, которой владеет Кристель Меос. В то же время, у эстонских деловых СМИ присутствует уверенность в том, что

настоящими владельцами здания являются российские бизнесмены.

Источник: https://majandus24.postimees.ee/4222423/asjavalminud-veerenni-tervisekeskus-muudi-vene-kinnisvaraarimeestele .

То же самое можно сказать и о вхождении Кристель Меос, Ааво Коппеля и Антона Ганса в состав учредителей ООО «Карпатсмолы» (Ивано-Франковская область, Украина).

Источник: http://www.galka.if.ua/kaluski-karpatsmoli-mozhut-zupinitisya .

В структуре компаний в бизнесе Кристель Меос постоянно прослеживаются некоторые совершенно «номинальные» персоны. Как, например, Татьяна Бирюкова, гражданка Эстонии, которая в прошлом открыла свой салон красоты, но через два месяц его закрыла, очевидно, не справившись с бизнес-нагрузкой. Зато в структуре Zenith Family Office Татьяна Бирюкова стала одним из учредителей Amplius Invest OÜ и Prospicio Invest OÜ. Почему же среди сотен бизнес-партнеров Кристель Меос выбрала Татьяну Бирюкову 1961 года рождения? Ответ прозаичен: в структуре правления эстонской ООО (OÜ) больше половины членов должны быть гражданами ЕС и Шенгенской зоны (или постоянно проживающими на этих территориях). Гражданка Эстонии этническая русская Татьяна Бирюкова, к тому же без излишних амбиций и не задающая много вопросов, – такая идеально подходит на роль номинального члена правления компаний, за которыми стоят российские собственники.



Уклонение от уплаты налогов

Тема отмывания денег в интересах российского капитала актуализировалась в эстонских СМИ в начале 2017 года, когда выяснилось, что компании группы Zenith Family Office уклоняются от уплаты налогов. Во время аренды здания кинотеатра «Сыпрус» в центре Таллинна, которое, напомню, фактически принадлежало российским бизнесменам через номинальных посредников из Zenith Family Office, была сокрыта информация о получении прибыли в размере около 250 млн евро.

Источник: https://rus.postimees.ee/4317197/vo-vremya-arendy-kinoteatra-syprus-ischezli-chetvert-milliona-evro .



Сомнительные операции

Даже при поверхностном взгляде на структуру компаний, которыми владеют трое эстонцев, равно как и на их клиентов, становится ясно, что профиль этого бизнеса – придание деньгам с неподтвержденным происхождением «европейского» легального статуса. Под «зонтиком» Zenith Family Office находится несколько десятков ООО, некоторые из которых регистрировались на одного человека за один день, некоторые вообще не ведут никакой деятельности, будучи явно созданными «про запас». Во всех «работающих» компаниях как правило нет сотрудников (или 1-2 человека), но при этом компании демонстрируют солидные финансовые обороты. Почти все упомянутые юридические лица – а именно 39 компаний – зарегистрированы по одному адресу (ул. Tartu, 7-7, Таллинне), где фактически находится помещение Zenith Family Office.

Анализируя список компаний Кристель Меос, заслуживающими отдельного внимания мне представляются следующие (вид деятельности всех – управление недвижимостью):

- Voluntas Invest OÜ с балансом более 15 млн. евро и оборотом за 2016 год 1,8 млн. евро;

- Lepidus Invest OÜ с балансом более 11 млн. евро и оборотом за 2016 год 834,5 тыс. евро;

- Votum Invest OÜ с балансом более 10 млн. евро и оборотом за 2016 год 851,9 тыс. евро;

- Princepts Capital OÜ с балансом более чем 4,5 млн. евро и оборотом за 2016 год 433 813 евро.

Во всех четырех компаниях нет ни одного трудоустроенного сотрудника, все они зарегистрированы с минимальным уставным капиталом, при этом в каждой компании есть несколько человек в правлении. Все четыре компании были зарегистрированы в 2016 году – и сразу же продемонстрировали необычно высокие финансовые показатели (прибыль по итогам 2016 года составила от нескольких сот тысяч евро до 1,2 млн. евро).

Также любопытно, что Кристель Меос иногда регистрировала по несколько компаний в день, так например 27.10.2015 она зарегистрировала Asutus Capital OÜ и Cerebrum Capital OÜ, а 22.01.2016 – пять компаний сразу: Percepio Capital OÜ, Attigo Capital OÜ, Precedo Capital OÜ, Secundum Capital OÜ, Mirobilia Capital OÜ. Однако, все эти компании представляются более чем странными – у каждой капитал в размере 2500 евро (минимальный уставный капитал), и ни одна из компаний не была налогообязана. При более тщательном рассмотрении оказывается, что на перечисленных компаниях находятся активы всех других компаний Кристель Меос – все дочерние компании обладают вполне впечатляющими оборотом и балансом.

Проанализировав достаточно большое число компаний, можно утверждать, что приведенные выше примеры – это типичная модель бизнес-поведения Кристель Меос: регистрация фактически фиктивных компаний с минимальным уставным капиталом, куда входят учредители, являющиеся как правило гражданами России, и создание под такой компанией довольно крупных дочерних предприятий.

Еще один пример. Кристель Меос является членом правления компании Proscpicio Invest OÜ совместно с ее учредителями – Павлом Соломатиным, Татьяной Бирюковой и Денисом Чикиным. Данная компания владеет Amplius Invest OÜ, где фигурирует одна лишь Татьяна Бирюкова. Странно, что Prospicio Invest OÜ владеет Amplius Invest OÜ, хотя и была создана позже, чем Amplius Invest OÜ (2013 год регистрации), – в 2014 году. Теоретически это конечно же возможно (например, через приобретение пакета акций). Но опять же – по данным регистров можно видеть, что Procpicio Invest OÜ даже не была налогообязана в последнем квартале, в то время как у Amplius Invest OÜ баланс в 2016 году составил 5 млн. евро. Ну и сам факт того, что компанией с акционерным капиталом 900 тыс. евро владеет компания с акционерным капиталом 2500 евро, вызывает удивление. Amplius Invest OÜ – это, кстати, именно та компания, которая стала печально известной благодаря покупке кинотеатра «Сыпрус» в Таллинне.



Операции с чрезмерно высокими рисками

Компании группы Zenith Family Office несколько раз обвинялись в провальных проектах, которые повлекли за собой убытки для инвесторов, доверивших свои деньги Кристель Меос и ее коллегам. Один из таких неудачных проектов – инвестиции в животноводческие фермы в Румынии в 2015 году.

Источник: https://www.aripaev.ee/uudised/2015/10/23/rumeenia-pollumaade-investorid-vastutab-noukogu .



Нарушение банковской тайны, использование конфиденциальных данных в личных целых

Во время анализа событий вокруг провальных инвестиций в животноводческие фермы в Румынии журналисты выяснили, что среди пострадавших инвесторов были преимущественно клиенты Hansabank (Swedbank). Это натолкнуло журналистов на мысль, что Кристель Меос после увольнения из банка либо использовала клиентскую базу в собственных бизнес-интересах, либо же высокопоставленные сотрудники банка продолжали делиться с ней конфиденциальной информацией о клиентах, нарушая банковскую тайну.

Источник: http://ekspress.delfi.ee/kuum/nurjunud-investeeringut-rumeenias-juhtisid-ka-swedbank-ja-kuulus-kristel-meos?id=71698017 .



Рейдерство

Эстонские СМИ фактически обвинили Zenith Family Office и причастных к ним лиц в рейдерском захвате здания кинотеатра «Сыпрус» в Таллинне в 2017 году.

Источник: https://majandus24.postimees.ee/4046659/sopruse-kino-hoone-omanik-taotleb-endise-uurniku-pankrotti .



Завладение недвижимым имуществом граждан обманным путем

В эстонских СМИ присутствует информация о том, что бизнес-партнер Ааво Коппеля Маариус Тиитс обманным путем завладевал квартирами пожилых одиноких эстонцев.

Источники: http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?p=1550134 .

http://www.sekretar.ee/uudised/2011/04/05/mang-kinnistab-aritodesid .



Торговля гражданством

В эстонских СМИ присутствует информация о том, что Кристель Меос была вовлечена в скандал с торговлей эстонским гражданством. Принимая во внимание ее контакты в органах власти Эстонии на самом высоком уровне, это утверждение не вызывает удивления. Также следует принять во внимание тот факт, что партнер Кристель Меос Антон Ганс по образованию является дипломатом и, безусловно, имеет все необходимые связи и возможности для максимального упрощения процедуры оформления гражданства Эстонии.

Источник: https://majandus24.postimees.ee/3230105/rumeenias-raha-kaotanud-inimesed-koonduvad-swedbanki-vastu .



