Тариф на блакитне паливо знизиться на 20-30%.
Дивися повний текст В Україні може змінитися тариф на газ.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:58
В Україні може змінитися тариф на газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні може змінитися тариф на газ.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:58
"Україна може перейти з імпорту на експорт газу" (но это не точно), но перед этим мы повысим тариф украинцам на украинский газ.
Вприципе, если все уедут на заработки, то керманычи и правда могут начать продавать украинский газ заграницу
Всё IMHO
Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:46
Рассчитаться с долгами?? Чем закончилось? (2014 год)- “Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины продолжается расследование преступлений, связанных с деятельностью преступной организации С.Курченко. Так, одной из схем преступной деятельности было присвоение в период с 2009 по февраль 2014 при пособничестве должностных лиц Кабинета Министров Украины, профильных министерств, аукционного комитета и областных государственных администраций сжиженного газа для нужд населения по заниженным льготным ценам, разница которых с реальной рыночной стоимостью соответствующих объемов реализации сжиженного газа составила более 2 млрд грн”
Чиновники привлекаются к уголовной ответственности по фактам присвоения государственного имущества в особо крупных размерах по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 УК Украины ( Бегал тут один, скрывался... сейчас все ок - пересичный все оплатит)
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