Про це він заявив в ході "години запитань до уряду" у Верховній Раді.
Дивися повний текст Гройсман про ринок землі: не віддам землю "карабасам-барабасам".
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:07
Гройсман про ринок землі: не віддам землю...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман про ринок землі: не віддам землю "карабасам-барабасам".
Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:07
.." в Украине продолжает расти количество агрохолдингов и их земельный банк." - вот ему и ответ!!..иными словами "..а КТО его спрашивать станет.. кто он такой?!.." - кукла, которую снимают с гвоздика, когда приходит его черед открывать рот?!...
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