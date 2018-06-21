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Гройсман про ринок землі:
не віддам землю...

Гройсман про ринок землі: не віддам землю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:07

Гройсман про ринок землі: не віддам землю...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив в ході "години запитань до уряду" у Верховній Раді.

Дивися повний текст Гройсман про ринок землі: не віддам землю "карабасам-барабасам".
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.." в Украине продолжает расти количество агрохолдингов и их земельный банк." - вот ему и ответ!!..иными словами "..а КТО его спрашивать станет.. кто он такой?!.." - кукла, которую снимают с гвоздика, когда приходит его черед открывать рот?!...
maestro71
 
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без рынка земли карабасам-барабасам комфортнее
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... Заявил Синьор-Помидор
antey1969
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  antey1969 написав:... Заявил Синьор-Помидор

не. Скорее кот Базилио. Поле чудес в аграрной суперстране
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в полку популистов прибыло
redmax11
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