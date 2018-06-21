Про це він заявив в ході "години запитань до уряду" у Верховній Раді.
Дивися повний текст Гройсман про ринок землі: не віддам землю "карабасам-барабасам".
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:07
Гройсман про ринок землі: не віддам землю...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман про ринок землі: не віддам землю "карабасам-барабасам".
Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:07
.." в Украине продолжает расти количество агрохолдингов и их земельный банк." - вот ему и ответ!!..иными словами "..а КТО его спрашивать станет.. кто он такой?!.." - кукла, которую снимают с гвоздика, когда приходит его черед открывать рот?!...
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:02
З точки зору подальшого утворення цивілізованого ринку агропродукції та ринкових цін на ньому однією з головних умов є присутність на ринку великої кількості фермерів, що надасть можливість саморегуляції цін на ринку та неможливості диктату цін монополістами, як це є вже зараз в енергосекторі та інших галузях промисловості і ніякі антимонопольні комітети не можуть нічого вдіяти.
Тому це дуже правильне рішення Гройсмана. Що стосується приватизації карабасами та барабасами, то я вітаю таке рішення Гройсмана.
Лише обмежені розумовими здібностями та жадобою до збагачення лобіюватимуть продаж землі карабасам.
Це народ України має чітко розуміти.
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