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Українці стали менше
їздити і більше літати

Українці стали менше їздити і більше літати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:14

Українці стали менше їздити і більше літати

Пропонуємо до обговорення:
Авіаційний транспорт наростив обсяги пасажироперевезень на 17,8%

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