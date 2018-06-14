Борг столичних споживачів за електроенергію перед ПАТ "ДТЕК Київські електромережі" на 1 червня 2018 р. становить 932 млн грн.
Дивися повний текст Борг Києва за електроенергію підбирається до мільярда гривень.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:53
Борг Києва за електроенергію підбирається до мільярда...
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Дивися повний текст Борг Києва за електроенергію підбирається до мільярда гривень.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:54
Пройдите и проверьте счетчики. Смотрите чтобы не оказалось что это мнимый долг. Мне тоже накидывали 500 квт сверху непонятно за какой ... Я эти киловатты еще не использовал а уже должен оплатить.
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