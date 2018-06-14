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Борг Києва за електроенергію
підбирається до мільярда...

Борг Києва за електроенергію підбирається до мільярда...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:53

Борг Києва за електроенергію підбирається до мільярда...

Пропонуємо до обговорення:
Борг столичних споживачів за електроенергію перед ПАТ "ДТЕК Київські електромережі" на 1 червня 2018 р. становить 932 млн грн.

Дивися повний текст Борг Києва за електроенергію підбирається до мільярда гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:54

Пройдите и проверьте счетчики. Смотрите чтобы не оказалось что это мнимый долг. Мне тоже накидывали 500 квт сверху непонятно за какой ... Я эти киловатты еще не использовал а уже должен оплатить.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 00:56

Re: Борг Києва за електроенергію підбирається до мільярда...

Моим знакомым заменили счётчики на двухтарифные бесплатно, они уже полгода считают ночь и день, а Киевэнерго присылает квитанции на оплату как по однотарифному, пусть перестанут махлевать и считают по тарифам как в счётчике заложено, тогда всё будет оплачено.
1007qwert
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