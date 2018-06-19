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ЄС готовий допомогти Україні
закрити небезпечні шахти

ЄС готовий допомогти Україні закрити небезпечні шахти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:17

ЄС готовий допомогти Україні закрити небезпечні шахти

Пропонуємо до обговорення:
Євросоюз готовий співпрацювати з Україною з метою зниження ризиків у сфері енергетики, зокрема, щодо закриття відпрацьованих та небезпечних вугільних шахт.

Дивися повний текст ЄС готовий допомогти Україні закрити небезпечні шахти.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:17

"Декарбонизацию" упомянутые страны компенсируют переходом на газообразные углеводороды, от тепловой энергетики они не отказываются. (При том что свои месторождения у них истощаются...) ИМХО, для Украины это не самый оптимальный вариант. Кроме того, есть интересный опыт на востоке: Поднебесная от твердого топлива не отказывается, но при этом, много внимания уделяет сокращению экологического ущерба, разрабатывая и внедряя новые технологии!
Radon
 
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