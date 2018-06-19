Євросоюз готовий співпрацювати з Україною з метою зниження ризиків у сфері енергетики, зокрема, щодо закриття відпрацьованих та небезпечних вугільних шахт.
Дивися повний текст ЄС готовий допомогти Україні закрити небезпечні шахти.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:17
ЄС готовий допомогти Україні закрити небезпечні шахти
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Дивися повний текст ЄС готовий допомогти Україні закрити небезпечні шахти.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:17
"Декарбонизацию" упомянутые страны компенсируют переходом на газообразные углеводороды, от тепловой энергетики они не отказываются. (При том что свои месторождения у них истощаются...) ИМХО, для Украины это не самый оптимальный вариант. Кроме того, есть интересный опыт на востоке: Поднебесная от твердого топлива не отказывается, но при этом, много внимания уделяет сокращению экологического ущерба, разрабатывая и внедряя новые технологии!
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