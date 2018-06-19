Про це заявив міністр інфраструктури.
Дивися повний текст В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:39
В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:40
Ну до 2030 года украинцы наверняка откажутся от этого правительства вместе с Омеляном, а потом поди разбери чего они там планировали
Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:58
Ну, современные (читай - нынешние) маршрутки до 2030 явно рассыпятся на этих дорогах, поэтому не мудрено делать такие заявления. Это всё равно, что сказать, что после лета наступит осень
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:00
«Для многих из вас будет странным, но в наших планах полностью отказаться от современных украинских маршруток.... Может лучше перейти на современные европейские и не изобретать лисапед до 2030??
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:04
а гиперлуп нам не подскажет, введение неолайнеров подразумевает введение неоцен на проезд? а ветеранам кибервойн проезд бесплатный? а неометро на неоТроэщыну в комплекте будет? Ох, Нео, Нео, выпей красную таблетку!
Востаннє редагувалось sequence в П'ят 22 чер, 2018 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:05
Re: В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян
А где фото будущих неолайнеров, сколько мест они вмещают? Пока они их соберутся закупать, повесили бы на всех остановках расписание движения, вместо интервала движения автобусов, троллейбусов в 30-60 мин.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:44
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