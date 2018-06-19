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В Україні маршрутки замінять
неолайнерами - Омелян

В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:39

В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр інфраструктури.

Дивися повний текст В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:40

Ну до 2030 года украинцы наверняка откажутся от этого правительства вместе с Омеляном, а потом поди разбери чего они там планировали
vill
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:58

Ну, современные (читай - нынешние) маршрутки до 2030 явно рассыпятся на этих дорогах, поэтому не мудрено делать такие заявления. Это всё равно, что сказать, что после лета наступит осень
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:00

«Для многих из вас будет странным, но в наших планах полностью отказаться от современных украинских маршруток.... Может лучше перейти на современные европейские и не изобретать лисапед до 2030??
maza5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:04

а гиперлуп нам не подскажет, введение неолайнеров подразумевает введение неоцен на проезд? а ветеранам кибервойн проезд бесплатный? а неометро на неоТроэщыну в комплекте будет? Ох, Нео, Нео, выпей красную таблетку!
Востаннє редагувалось sequence в П'ят 22 чер, 2018 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:05

Re: В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян

А где фото будущих неолайнеров, сколько мест они вмещают? Пока они их соберутся закупать, повесили бы на всех остановках расписание движения, вместо интервала движения автобусов, троллейбусов в 30-60 мин.
1007qwert
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:44

  vill написав:Ну до 2030 года украинцы наверняка откажутся от этого правительства вместе с Омеляном, а потом поди разбери чего они там планировали

будем надеяться, что уже после 19-го мы не увидим этих бездарей...
Cler
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