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В Україні маршрутки замінять
неолайнерами - Омелян

В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:06

Re: В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян

Омеляна нужно срочно проверить у соответствующих специалистов.
Hyperloop, 10 автобанов, 50 аэропортов, неолайнеры… И все это в течении каких-то 12 лет.
При том, что за все 4 года этой власти не было реализовано абсолютно ничего, и даже не было заложено фундамента для подобных проектов. Одна болтовня…
valme
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:31

Re: В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян

  valme написав:Омеляна нужно срочно проверить у соответствующих специалистов.

Будет им в 19-м и неолайнер и гиперлуп...
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:35

Или неолуп и гиперлайнер
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:25

залуп
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:35

  trololo написав:только партия отрыгонов и дружба с россией спасут украину!


Кроме регионалов и порохоботов которые в ВР уже дружно голосуют одинаково третьего варианта нет?
back in USSR
slavek
 
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