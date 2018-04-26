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В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:06
Омеляна нужно срочно проверить у соответствующих специалистов.
Hyperloop, 10 автобанов, 50 аэропортов, неолайнеры… И все это в течении каких-то 12 лет.
При том, что за все 4 года этой власти не было реализовано абсолютно ничего, и даже не было заложено фундамента для подобных проектов. Одна болтовня…
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valme
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:31
valme написав:
Омеляна нужно срочно проверить у соответствующих специалистов.
Будет им в 19-м и неолайнер и гиперлуп...
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Джон
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:35
Или неолуп и гиперлайнер
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cisukr
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:25
залуп
Савченко Так!
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antonivs3
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:35
trololo написав:
только партия отрыгонов и дружба с россией спасут украину!
Кроме регионалов и порохоботов которые в ВР уже дружно голосуют одинаково третьего варианта нет?
back in USSR
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slavek
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