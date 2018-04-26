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В Україні маршрутки замінять
неолайнерами - Омелян

В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:38

Ну вот, я надеялся лоукостером на гиперлупе по бетонным дорогам, через великий китайско-грузинский шелковый путь до работы добираться.
А придётся на неолайнере каком-то.
Обидно.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:54

што ?
75stasstas75
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