В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян

Ну вот, я надеялся лоукостером на гиперлупе по бетонным дорогам, через великий китайско-грузинский шелковый путь до работы добираться.
А придётся на неолайнере каком-то.
Обидно.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:38
Ну вот, я надеялся лоукостером на гиперлупе по бетонным дорогам, через великий китайско-грузинский шелковый путь до работы добираться.
А придётся на неолайнере каком-то.
Обидно.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:47
Один уже к Эвро 2012 службу такси в Борисполе организовал. Ездит она теперь эта служба в дорожной полиции. Второй неогиперпуперпулы запускает. Куда их потом пристроят?
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:58
Поразбивают как приусы
Всё IMHO
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:59
Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:02
Интересно, а влезет ли неолайнер товарища Омельяна в зауженные полосы товарища Парцхаладзе? Или над этим вопросом они думают начать битву году в 2025?
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