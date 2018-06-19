В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян

Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:38

Ну вот, я надеялся лоукостером на гиперлупе по бетонным дорогам, через великий китайско-грузинский шелковый путь до работы добираться.

А придётся на неолайнере каком-то.

Обидно.