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В Україні маршрутки замінять
неолайнерами - Омелян

В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:38

Ну вот, я надеялся лоукостером на гиперлупе по бетонным дорогам, через великий китайско-грузинский шелковый путь до работы добираться.
А придётся на неолайнере каком-то.
Обидно.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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што ?
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:47

Один уже к Эвро 2012 службу такси в Борисполе организовал. Ездит она теперь эта служба в дорожной полиции. Второй неогиперпуперпулы запускает. Куда их потом пристроят?
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:58

  Ratatui написав:Один уже к Эвро 2012 службу такси в Борисполе организовал. Ездит она теперь эта служба в дорожной полиции. Второй неогиперпуперпулы запускает. Куда их потом пристроят?

Поразбивают как приусы :mrgreen:
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:59

  olegpm16 написав:Боясь спросить, а что такое этот неолайнер?! Google выдает только навигаторы neoline :)))

Тот же вопрос возник :) Есть еще упаковщик, и еще машинка для стрижки neoliner...
DmitrijW
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:02

Интересно, а влезет ли неолайнер товарища Омельяна в зауженные полосы товарища Парцхаладзе? Или над этим вопросом они думают начать битву году в 2025?
Ratatui
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