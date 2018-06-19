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В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:54
што ?
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75stasstas75
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:47
Один уже к Эвро 2012 службу такси в Борисполе организовал. Ездит она теперь эта служба в дорожной полиции. Второй неогиперпуперпулы запускает. Куда их потом пристроят?
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Ratatui
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:58
Ratatui написав:
Один уже к Эвро 2012 службу такси в Борисполе организовал. Ездит она теперь эта служба в дорожной полиции. Второй неогиперпуперпулы запускает. Куда их потом пристроят?
Поразбивают как приусы
Всё IMHO
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:59
olegpm16 написав:
Боясь спросить, а что такое этот неолайнер?! Google выдает только навигаторы neoline :)))
Тот же вопрос возник :) Есть еще упаковщик, и еще машинка для стрижки neoliner...
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DmitrijW
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:02
Интересно, а влезет ли неолайнер товарища Омельяна в зауженные полосы товарища Парцхаладзе? Или над этим вопросом они думают начать битву году в 2025?
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Ratatui
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Додано: Суб 23 чер, 2018 00:00
DmitrijW написав: olegpm16 написав:
Боясь спросить, а что такое этот неолайнер?! Google выдает только навигаторы neoline
))
Тот же вопрос возник
Есть еще упаковщик, и еще машинка для стрижки neoliner...
Может он будет 2-х этажный, как в Лондоне, для киевских дорог, забитых машинами в часы пик, самое то - пассажиров в 2 раза больше поместится.
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1007qwert
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Додано: Суб 23 чер, 2018 01:03
Кто-нибудь, отведите уже это вечнообдолбаное чучело к наркологу! А то достал он уже своими гипарСАЛупами : )
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